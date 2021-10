Venom достиг докандемического уровня с $ 90,1 млн.

И «Let There Be Carnage», и «No Time to Die» изначально планировалось открыть в прошлом году. Полагая, что наилучшая окупаемость принесет эксклюзивный прокат в кинотеатрах, обе студии (ни одна из которых не имеет крупной потоковой платформы) стремятся к лучшим условиям для просмотра фильмов. На выходных их ожидание было вознаграждено.

“No Time to Die”, открывшийся в пятницу в Северной Америке, собрал 119,1 миллиона долларов на 54 зарубежных рынках. И темп, согласно MGM и Universal Pictures (у которой есть несколько международных прав), примерно соответствовал началу «Skyfall». После премьеры в Лондоне на прошлой неделе «Нет времени умирать» – 25-й фильм о Бонде и последнее путешествие Дэниела Крейга в качестве сверхъестественного шпиона – собрал 25,6 миллиона долларов в Великобритании и Ирландии. В субботу он составил 11,4 миллиона долларов, и это был лучший кассовый день из всех фильмов о Бонде на его территории.

Перед “Let There Be Carnage” главными дебатами пандемии были “Черная вдова” Уолта Диснея (80 миллионов долларов), “Шан-Чи и легенда о десяти кольцах” (75 миллионов долларов) и продолжение фильма “Форсаж” от Universal Pictures. «F9» (70 миллионов долларов). «Черная вдова» одновременно была выпущена в домах, что привело к судебному иску со стороны звезды Скарлетт Йоханссон, который был урегулирован на прошлой неделе. Фильмы «Шан-Чи», «F9» и «Let There Be Carnage» только дебютировал в театрах.

«Фильмы могут стать культурными только тогда, когда люди видят их вместе на самых больших и лучших экранах и получают такой опыт как группа», – сказал Джош Гринштейн, президент группы Sony Motion Pictures. «Вы не можете сделать это самостоятельно дома».

После многих задержек Sony наконец перенесла выпуск продолжения к фильму «Веном» режиссера Энди Серкиса с Вуди Харрельсоном в роли Венома, врага Карнеги, на две недели. За рубежом она также добавила 13,8 миллиона долларов в России.

«Мы убедились в подлинности« Шан-Чи », и это вселило в нас уверенность в том, что когда продукт появится, кассовые сборы вернутся. Мы обязательно увидим спрос на сцене», – сказал Адриан Смит, представитель Sony. директор по распространению.

Не все возвращается в кинотеатры так быстро, как фильмы Marvel и крупнейшие бренды. Посещение семейного кинотеатра по-прежнему идет медленно, равно как и продажа билетов в кинотеатрах. Публика старшего возраста и семьи с непривитыми детьми были более осторожными.

«Семейка Аддамс 2», анимационный сиквел от MGM и United Artists Releasing, открылась с 18 миллионов долларов, несмотря на ужасные отзывы критиков (27% новых на Rotten Tomatoes). Фильм, являющийся продолжением анимационной перезагрузки 2019 года, был выпущен одновременно с видео по запросу.

Провал «Многие святые в Ньюарке», долгожданного приквела к «Сопрано». Фильм, в соавторстве с одним из создателей фильма «Сопрано» Дэвид Чейз, премьера которого состоялась за десятилетия до сериала HBO, открылась с 5 миллионов долларов. Фильм был, как и все Warner Bros. В 2021 году он также будет транслироваться на HBO Max для подписчиков – практика, которую некоторые режиссеры, в том числе Чейз, осудили. Студия пообещала вернуться в эксклюзивные театральные витрины в 2022 году.

Джулия Дукорно «Титан», получившая этим летом Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, изо всех сил пыталась добиться успеха в театрах. Фильм о серийной убийце, имеющей уникальную связь с автомобилями, собрал около 516 000 долларов в 562 неоновых кинотеатрах.

Но фильмы для зрителей, особенно те, которые особенно нравятся молодежи, в этом году привлекли больше внимания кинозрителей. «Шан-Чи» от Marvel, первый фильм студии под руководством азиатского супергероя, доминировал в прошлом месяце в кинотеатрах. Ранее это был первый фильм за четыре недели подряд. В эти выходные «Шан-Чи» стал первым фильмом, получившим внутри страны $ 200 млн, с совокупным доходом в $ 206,1 млн в США и Канаде и 386,9 млн долларов во всем мире.

Большие экраны также помогают ускорить процесс восстановления. С глобальными продажами в 30 миллионов долларов IMAX провёл лучшие октябрьские выходные за всю историю. Меган Коллиган, президент IMAX Entertainment, назвала это доказательством того, «на что способны сегодняшние кассовые сборы».

«Может сложиться впечатление, что эти фильмы слишком эффективны, но правда в том, что многие люди недооценивают, насколько во всем мире потребители хотят вернуться в кино», – сказал Коллиган.

Предполагаемые продажи билетов с пятницы по воскресенье в театрах США и Канады, по данным Comscore. Окончательные местные номера будут опубликованы в понедельник.

“Venom: Let There Be Carnage” – 90,1 миллиона долларов. “Семейка Аддамс 2”, 18 миллионов долларов «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах», 6 миллионов долларов “Многие святые Ньюарка” 5 миллионов долларов Дорогой Эван Хансен, 2,5 миллиона долларов Free Jay – 2,28 миллиона долларов “Candyman”, 1,2 миллиона долларов «Круиз по джунглям» – 680 000 долларов “Музыка Иисуса”, 560 000 долларов «Титан» 516 тысяч долларов