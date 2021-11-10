Verizon скоро будет продавать консоли PS5 онлайн, но есть проблема

Эндрю Хауэлл / CNET



Если вы ищете файл PlayStation 5 Возможно, вам стоит попробовать Verizon в этот праздничный сезон. Во вторник оператор связи подтвердил CNET, что в эти праздничные дни он будет продавать консоль следующего поколения на своем веб-сайте.

Объявления на веб-сайте Verizon показывают, что оператор планирует продавать а также . По состоянию на 9:00 по тихоокеанскому времени (полдень по восточноевропейскому времени) во вторник их обоих нет в наличии.

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Снято Эли Блюменталем / CNET



PS5 была выпущена в прошлом году, и ее по-прежнему сложно найти, поскольку онлайн-магазины часто распродают товары в считанные минуты. Спрос — как со стороны потребителей, так и со стороны роботов и спекулянтов — был очень высоким. Ритейлеры начинают ставить консоли за платный доступ, который требует, чтобы покупатели подписывались на услуги премиум-членства, чтобы получить возможность приобрести систему.

Представитель Verizon Крис Сирико сказал, что компания будет продавать «очень ограниченное количество» оборудования PS5 «в нескольких демонстрационных магазинах», а также в Интернете. Тем, кто хочет совершать покупки в Интернете, также необходимо иметь учетную запись Verizon Wireless и активную услугу у своего оператора. Тем, кто делает покупки в магазинах компании, не обязательно быть клиентами Verizon, чтобы приобрести PS5, хотя не сообщается, в каких местах будут продаваться PlayStation.

Как и в случае с другими розничными торговцами, все продажи осуществляются в порядке очереди.

Помимо контроллеров PS5, Verizon продает аксессуары, включая гарнитуру Pulse 3D, контроллеры DualSense и пульт дистанционного управления PS5. Хотя гарнитуры в настоящее время нет в наличии, для покупки консоли учетная запись Verizon не требуется.