Volkswagen Electric ID 4 и так был хорош, изменит ли это AWD?

Означают ли такие автомобили, как VW ID.4, конец заправочной станции? Джонатан Гитлин

ID.4 использует простой дизайнерский трюк, чтобы выглядеть меньше – черная краска скрывает детали, которые дизайнеры хотят, чтобы вы игнорировали. Джонатан Гитлин

Добавление полного привода означает, что ID.4 может буксировать до 2700 фунтов (1224 кг). Фольксваген

У 4WD ID также есть подогрев лобового стекла и режим тяги, который позволяет вам ездить по снегу со скоростью до 12 миль в час. Фольксваген

Я думаю, что интерьер ID.4 выглядит намного лучше с черным рулевым колесом и дисплеем по сравнению с белыми деталями, которые использовались в первой версии. Джонатан Гитлин

Ширина драйвера минимальная. Но он покажет вам поворот по указателям с вашего телефона. Джонатан Гитлин

Заднее сиденье действительно очень просторное. Джонатан Гитлин

EPA говорит, что ID.4 AWD Pro S не должен быть таким эффективным, и я использовал спортивный режим. Я не преувеличивал. Джонатан Гитлин

Беспроводная зарядка и порты USB-C входят в стандартную комплектацию. Джонатан Гитлин

ID.4 использует штекер CCS типа 2 для быстрой зарядки постоянным током. Это стало мировым стандартом для всех, кроме Tesla и Nissan Leaf (даже новые электромобили Nissan будут использовать CCS Type 2). Быстрая зарядка занимает 38 минут. Джонатан Гитлин

Если вы выберете более дорогую модель S, вы получите значок VW с подсветкой. Джонатан Гитлин

Чаттануга, штат Теннеси. Volkswagen в 2021 году выглядит несколько иначе, чем Volkswagen примерно в 2015 году. Компания трансформировалась вслед за Diesel Jet, найдя терпимость в руках американских потребителей, о чем свидетельствует рост продаж внедорожников. Volkswagen также полностью погрузился в электрическую область, реализовав высокомодульный платформенный подход, который можно использовать для создания ряда аккумуляторных электромобилей, включая хэтчбеки, которые слишком малы для США и США. кто – который Электробус очень любят все.

В Северной Америке ID.4 – это электрический кроссовер, который идеально вписывается в нашу машину. Сегодняшняя мода. На самом деле мы ездили на ID.4 несколько раз: ненадолго в качестве предпроизводственного прототипа, а затем на несколько дней вернулись домой. Это не было особенно кричащим, и было несколько вещей, которые требовали настройки. Однако в целом нам понравилось. (И мы были не одни.)

На момент запуска ID.4 был доступен только в одной конфигурации: литий-ионная батарея 82 кВтч (полная, 77 кВтч полезная) 201 л.с. (150 кВт), 229 фунт-фут (310 Нм), синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в задней части ось. Но американские покупатели автомобилей любят мощность, и они любят полный привод (по потенциально вводящим в заблуждение причинам относительно тяги и сцепления, но это ни здесь, ни там).

Полный привод – это два электродвигателя.

Итак, как и было обещано, Volkswagen оснастил свою двухмоторную версию ID.4, которую мы недавно тестировали на некоторых горных и проселочных дорогах недалеко от крупного завода компании в Чаттануге, штат Теннесси. Это добавляет к передней оси двигатель мощностью 107 л.с. (80 кВт) и 119 фунт-футов (161 Нм). В двухмоторных BEV пиковая мощность и крутящий момент являются функцией способности батареи питать оба двигателя одновременно (и, возможно, некоторых передач), а не просто суммировать оба выхода вместе. Для ID 4 это соответствует 295 л.с. (220 кВт) и 339 фунт-фут (460 Нм).

В отличие от автомобилей с полным приводом или внедорожников, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, между передней и задней осями отсутствует механическая связь. Вместо этого компьютер (ы), отвечающий за управление трансмиссией ID.4s и динамикой транспортного средства, решает, когда передавать мощность на каждый двигатель.

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При повседневной езде, особенно в экономичном или комфортном режиме, это почти всегда задний двигатель. Это означает, что при повседневном вождении ID4 AWD за 43 675 долларов ведет себя примерно как 39 995 долларов (4) (обе цены без учета федеральной налоговой скидки на 7500 долларов).

Передний двигатель асинхронного типа, поэтому, когда магнитное поле не индуцируется, вы действительно не замечаете его наличия с точки зрения ощущения рулевого управления. И массы тоже не много. Вес пустого автомобиля увеличился с 4665 фунтов (2116 кг) до 4782 фунтов (2169 кг), что опять-таки ничем не примечательно.

Диаметр поворота также немного увеличился. Способность ID.4 на заднем приводе вращаться на копейке – или 10,2 метра, если быть точным – была очаровательным сюрпризом, когда я впервые водил ее, и с тех пор эта функция всегда была очень полезной. ID.4 AWD требуется 36,4 фута (11,1 метра), чтобы сделать то же самое, что по-прежнему лучше, чем у большинства автомобилей на дороге.

Больше мощности автоматически лучше?

Ежедневное вождение в ID.4 – это увлекательное занятие, будь то поездка по городу со скоростью 25 миль в час (40 км / ч) или по какой-нибудь прекрасной горной дороге в округе Гамильтон. В салоне тихо, на скорости не слышно шума ветра и шин, что всегда бывает в электромобилях. Нет большого ощущения рулевого управления, поэтому я предпочитаю более легкий вес в экономичном и комфортном режимах, а не в спортивном, который увеличивает количество усилий, необходимых для вращения руля, без увеличения вовлеченности.

На открытой дороге в режимах Eco или Comfort управлять ID.4 так же весело, как и инерционным автомобилем, поддерживая скорость в поворотах и, где это возможно, заносит. (С селектором движения в D и ID.4 в режимах Eco или Comfort он качается, когда вы убираете ногу с дроссельной заслонки; в B он производит некоторое рекуперативное торможение при подъеме.) Это также эффективный способ вождения, хотя вы находитесь в BEV, если вам нужно использовать левую педаль, вы восстанавливаете часть этой мощности с помощью рекуперативного торможения (по крайней мере, до 0,25G, после чего фрикционный тормоз вступает во владение).

Комфорт, вероятно, идеальное место для шоссе, поскольку ограничитель скорости Eco начинает серьезно гасить ускорение выше 75 миль в час (120 км / ч), что часто может быть просто скоростью движения по шоссе в Соединенных Штатах.

Спортивный режим максимально использует передний двигатель, особенно если вы торопитесь с правой педалью. Это не совсем превращает ID.4 в GTI – оставляя достаточно места для более горячей версии во времени – но он сокращает время от 0 до 60 миль в час до 5,4 секунды на несколько секунд.

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Однако это не соревновательный опыт вождения в слоте, и он не предназначен для этого. Быстро двигайтесь в поворот, и вы получите минимальные затраты, если хотите успешно его преодолеть. Если вам нужно быстро пройти по земле, лучше всего подойдет замедление и быстрый выход. Спортивный режим также увеличивает количество регенерации взлета по умолчанию в D, а в B это почти настоящий режим вождения с одной педалью, хотя автомобиль не останавливается так же, как некоторые другие электромобили с истинным движением с одной педалью.

Как и в моем предыдущем обзоре первой версии ID.4, я по крайней мере однажды заметил, что загорается значок контроля тяги, а не во время того, что я бы назвал событием с низким сцеплением. На самом деле, я ничего о ней не знал, за исключением того короткого времени, когда появлялся сам аватар. Для фактического вождения с низким сцеплением у ID.4 AWD есть режим тяги, который включает оба двигателя вместе на скорости до 12 миль в час (19 км / ч). К сожалению, я не смог найти подходящих участков песка или глины, чтобы проверить это. У меня даже не было возможности опробовать ID.4 AWD под дождем, который остановился до полудня (тогда это было тяжело и тяжело).