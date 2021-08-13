Walmart объявляет о пополнении запасов новых PS5 и Xbox Series X сегодня вечером

Обновлять: Walmart беспрецедентным шагом объявил о втором пополнении запасов PS5 за день. Сегодня утром розничный торговец выпустил новую партию консолей PS5, и все они были распроданы в течение минуты. Забегая вперед, и теперь розничный торговец объявил о повторном пополнении запасов не только обеих моделей PS5 (стандартная модель и полностью цифровой режим), но и Xbox Series X. В частности, розничный торговец объявил, что в 21:00 по восточному времени Все три перечисленные выше консоли будут в наличии. Сколько будет в наличии, еще неизвестно.

Уроженец: Сегодня будет опубликовано удивительное пополнение запасов PS5. GameStop, Best Buy, Walmart, Target, Amazon и другие розничные продавцы не спешили пополнять запасы устройства Sony этим летом. Пока неизвестно, когда это изменится, но пока что Walmart пошел вперед и предоставил поклонникам PlayStation редкую возможность приобрести неуловимую консоль. Фактически, компания объявила о пополнении запасов не только стандартной версии консоли за 500 долларов, но и бездисковой версии за 400 долларов.

Пополнение запасов запланировано на 12 часов вечера по восточному стандартному времени, или, другими словами, в течение примерно 20 минут после написания этого. На данный момент неясно, сколько в наличии будет у любого из вариантов консоли. Пополнение запасов PS5 в 2021 году обычно распродается в течение нескольких минут, а иногда и секунд, отчасти благодаря огромному спросу, но больше из-за спекуляций. А когда дело доходит до пополнения запасов PS5 на Walmart, этот процесс обычно сопровождается различными проблемами с веб-сайтом.

Сказав это, в настоящее время нет информации о каких-либо дополнительных пополнениях запасов PS5. Итак, если вы хотите PS5, этот новый запас, вероятно, ваш единственный шанс получить его.

В то время как Walmart подтвердил, что PS5 будет пополнен в указанное выше время, о пополнении запасов Xbox Series X и Xbox Series S не было ни слова. Обычно один будет следовать за другим, но пока нет слов, что это произойдет на этот раз. .

Как всегда, мы обязательно обновим историю, когда появятся новые официальные подробности. То же самое и с сегодняшним дополнительным пополнением запасов PS5. На данный момент мы не ожидаем падения от GameStop, Amazon, Target, Best Buy или кого-либо еще, но если это произойдет, мы сообщим вам.

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