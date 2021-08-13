WFI узнает мнение борцов о новых контрактах с иностранными тренерами

Индийская федерация борьбы (WFI) заявила в четверг, что рассмотрит отзывы медалистов Токийских игр Баджранга Пуньи и Рави Дахии, прежде чем выбирать тренерский штаб для новых Олимпийских игр, но не будет принимать никакого вмешательства со стороны таких НПО, как JSW и OGQ. поддержки спортсменов.

Баджрандж тренировал грузин Шако Бентенидес, а Рави назначил россиянина Камала Маликова своим личным тренером.

У Дипака Буньи также был российский тренер в лице Мурата Джедарова, услуги которого были прекращены ISF, когда он напал на судью во время Игр в Токио.

У всех тренеров были контракты до Олимпийских игр в Токио, и новые контракты будут заключены через несколько дней после того, как WFI сядет на встречу с борцами, которые сейчас заняты поздравлением.

«Баджранг заработал свою медаль за работу с Шако Бентинидисом. Мы сядем с ним и послушаем, что он думает о своей игре. Если он хочет продолжить (с Шако), мы рассмотрим это», – сказал президент WFI Бридж Бхушан Шаран Сингх. PTI.

Понятно, что и Баджранг, и Шако хотят продолжить свое партнерство. Грузин уже находится в Центре Управления спорта Индии (SAI) в Пахалгархе (Сонпат).

Федерация также довольна тем, как Малков до сих пор управляет Рави, и не возражает против продолжения турнирной таблицы.

Однако WFI не устраивает то, как некоммерческие спортивные НПО, такие как Olympic Gold Quest (OGQ) и JSW, «коррумпируют борцов».

«FII и индийское правительство могут поддержать всех спортсменов. JSW и OGQ не обязательно должны исходить из« чор дарваджа »(черный ход) и баловать наших борцов. Я призываю их оставить наших борцов и индийскую борьбу в покое», – сказал он. Бридж Бхушан.

Нам не нравится то, как они мешают. Если они хотят помочь гладиаторам, их ждут, но пусть они поработают на низовом уровне. Это кадеты нуждаются в поддержке.

“Они выбирают только хорошо известных борцов и оставляют их, когда результатов нет. Правительство тратит кроры рупий на их тренировки и поездки, и эти люди предоставляют физиотерапевта и начинают делать длинные заявки”, – сказал он.

«Если они хотят прийти и поддержать», – сказал он, – «позвольте им пройти через парадную дверь, как это делает Тата».

Он знал, что WFI недовольна тем, что супруги борцов уехали за границу, чтобы быть со своими партнерами, когда они (борцы) тренировались перед Олимпийскими играми с неправительственными организациями, содействующими поездкам.

WFI также была недовольна тем, что Винеш Фогат уехал в Венгрию, где не было хороших конкурирующих партнеров.