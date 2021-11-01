WhatsApp будет заблокирован сегодня на миллионах iPhone и Android

WHATSAPP будет заблокирован на миллионах телефонов.

Наконец, подошел крайний срок до 1 ноября – заблокируйте некоторые мобильные телефоны iPhone и Android. Приложение для общения навсегда.

1 WhatsApp скоро перестанет работать на некоторых старых смартфонах Кредит: WhatsApp

Любому пользователю, пострадавшему от запрета, потребуется обновить программное обеспечение или приобрести новый телефон.

Возможно, ваше устройство слишком старое для обновления, что вынуждает вас обновляться.

больше, чем 50 разных моделей смартфонов Ожидается, что это повлияет.

Крайний срок внесения изменений – 1 ноября, после чего WhatsApp перестанет работать над этими моделями.

Модель Хаоса

Для пользователей Android вам потребуется Android 4.1 или более поздняя версия.

А для пользователей iPhone вы должны быть на iOS 10 или новее.

Что касается Android, это означает, что многие популярные телефоны потеряют к нему доступ, включая Samsung Galaxy S3 и Huawei Ascend Mate.

Для Apple вы потеряете доступ к iPhone 4 или более ранней версии.

И если вы никогда не обновите свой iPhone 6S, iPhone 6S Plus или iPhone SE (2016), вы потеряете доступ до тех пор, пока не обновите.

Это потому, что они назвали iOS 9.

Но вы можете обновить все три модели до iOS 15 – последней версии – и по-прежнему иметь доступ к WhatsApp.

Технологические компании регулярно прекращают поддержку старых устройств.

Google сделал именно это со старыми телефонами Android Gmail, YouTube и Google Карты.

Иногда это связано с тем, что поддерживать работу приложений на очень старых версиях iOS или Android нецелесообразно.

Это особенно актуально, если только небольшой процент пользователей использует эти старые версии программного обеспечения.

Использование устаревшего программного обеспечения также может быть серьезной угрозой безопасности, поэтому важно обновить или обновить, если вы не можете.

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