Tech

WhatsApp будет заблокирован сегодня на миллионах iPhone и Android

1 ноября, 2021
Artem Sokolov

WHATSAPP будет заблокирован на миллионах телефонов.

Наконец, подошел крайний срок до 1 ноября – заблокируйте некоторые мобильные телефоны iPhone и Android. Приложение для общения навсегда.

1

WhatsApp скоро перестанет работать на некоторых старых смартфонахКредит: WhatsApp

Любому пользователю, пострадавшему от запрета, потребуется обновить программное обеспечение или приобрести новый телефон.

Возможно, ваше устройство слишком старое для обновления, что вынуждает вас обновляться.

больше, чем 50 разных моделей смартфонов Ожидается, что это повлияет.

Крайний срок внесения изменений – 1 ноября, после чего WhatsApp перестанет работать над этими моделями.

Модель Хаоса

Для пользователей Android вам потребуется Android 4.1 или более поздняя версия.

А для пользователей iPhone вы должны быть на iOS 10 или новее.

Что касается Android, это означает, что многие популярные телефоны потеряют к нему доступ, включая Samsung Galaxy S3 и Huawei Ascend Mate.

Для Apple вы потеряете доступ к iPhone 4 или более ранней версии.

И если вы никогда не обновите свой iPhone 6S, iPhone 6S Plus или iPhone SE (2016), вы потеряете доступ до тех пор, пока не обновите.

Это потому, что они назвали iOS 9.

Но вы можете обновить все три модели до iOS 15 – последней версии – и по-прежнему иметь доступ к WhatsApp.

Технологические компании регулярно прекращают поддержку старых устройств.

Google сделал именно это со старыми телефонами Android Gmail, YouTube и Google Карты.

Иногда это связано с тем, что поддерживать работу приложений на очень старых версиях iOS или Android нецелесообразно.

Это особенно актуально, если только небольшой процент пользователей использует эти старые версии программного обеспечения.

Использование устаревшего программного обеспечения также может быть серьезной угрозой безопасности, поэтому важно обновить или обновить, если вы не можете.

READ  Слух: Switch Online Datamine раскрывает планы по выпуску «как минимум» 38 игр для N64 и 52 игр для Sega Genesis

Телефоны теряют поддержку WhatsApp

Вот 52 затронутых устройства. Обратите внимание, что некоторые из этих телефонов все еще можно обновить, чтобы восстановить доступ…

  1. Galaxy Trend Lite
  2. Galaxy Trend II
  3. Галактика SII
  4. Galaxy S3 Mini
  5. Galaxy Xcover 2
  6. Ядро Галактики
  7. Galaxy Ace 2
  8. Lucid 2
  9. Optimus F7
  10. Optimus F5
  11. Optimus L3 II Dual
  12. Optimus F5
  13. Optimus L5
  14. Лучший L5 II
  15. Optimus L5 Dual
  16. Лучший L3 II
  17. Optimus L7
  18. Optimus L7 II Dual
  19. Лучший L7 II
  20. Optimus F6, Enact
  21. Optimus L4 II Dual
  22. Optimus F3
  23. Лучший L4 II
  24. Лучший L2 II
  25. Optimus Nitro HD
  26. Optimus 4X HD
  27. Optimus F3Q
  28. ZTE V956
  29. Гранд X Quad V987
  30. большая заметка
  31. Xperia Miro
  32. Xperia New L
  33. Xperia Arc S
  34. Alcatel
  35. Asc G740
  36. высота матовая
  37. Ascend D Quad XL
  38. Ascend D1 Quad XL
  39. Восходящий P1 S.
  40. asc d2
  41. Archos 53 Платина
  42. HTC Desire 500
  43. Гусеница Cat B15
  44. Wiko Sync Five
  45. Wiko Темная ночь
  46. Lenovo A820
  47. UMi X2
  48. Включите F1
  49. THL W8
  50. iPhone SE
  51. iPhone 6s
  52. iPhone 6S Plus
  • Читайте последние новости о телефонах и гаджетах
  • Будьте в курсе новостей Apple Stories
  • Будьте в курсе последних новостей в Facebook, WhatsApp и Instagram

Лучшие советы и инструкции для телефонов и смарт-устройств

Вам нужны советы и подсказки для своего телефона? Хотите найти эти секретные функции в приложениях для социальных сетей? Мы покрыли …

WhatsApp добавил новую кнопку, которая делает групповые чаты еще более мощными

Из других новостей ознакомьтесь с лучшими предложениями iPhone 13 в октябре 2021 года.

Взгляните на скрытую папку неодобрения на Facebook.

Мы платим за ваши истории! У вас есть история для команды Sun Online Tech & Science? Напишите нам по адресу [email protected]

READ  Любимые игры Сигеру Миямото - Тетрис и Pokémon Go.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *