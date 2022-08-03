Wild LW Кирилл Капризов прибыл в Миннесоту после вопросов о его возвращении из России, сообщает

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Центровой «Миннесоты» Кирилл Капризов в межсезонье оставался загадкой, но наконец-то в этом появилась некоторая ясность. Капризов прибыл в Миннесоту, Согласно сообщению Сары Макклеллан из Star Tribune.

Из-за продолжающейся войны на Украине точное местонахождение Капризова и его готовность к началу сезона 2022-2023 годов были в воздухе, но атакующая звезда теперь вернулась на территорию США, а до тренировочного лагеря осталось всего несколько недель.

В июле прошлого года имя Капризова было связано с российским расследованием предполагаемого уклонения от военной службы. На драфте НХЛ 2022 года генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин сказал, что Капризов все еще находится в России и чувствует себя хорошо.

«Он в России, и с ним все в порядке» Сказал Герин через CBS Minnesota.. Он со своими друзьями и семьей.

Пока Капризов находится в Миннесоте и готовится к своему третьему сезону в НХЛ, Уайльд может вздохнуть с облегчением. Выбранный в пятом раунде «Миннесотой» в 2015 году, Капризов дебютировал в НХЛ в сезоне 2020/21 и сразу же стал лучшим игроком франшизы.

Будучи 23-летним новичком, Капризов забил 27 голов и набрал 51 очко всего в 55 матчах. Капризов опирался на это и в прошлом году опубликовал огромное количество материалов. В сезоне 2021/22 он занял пятое место в НХЛ по количеству голов (47) и (108).

По мере приближения следующего сезона Капризову будет предложено взять на себя еще большую нагрузку в Миннесоте. «Уайлд» заработал более 12 миллионов долларов мертвых денег на потолке зарплат из-за штрафов за поглощение, и франшизе пришлось заменить молодого вингера Кевина Вильялу после того, как он забил 33 гола в прошлом году. Уайлд во главе с Капризовым должен найти способ компенсировать эту слабость, чтобы пережить соперника в Западной конференции.