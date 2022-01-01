Wild vs. odds. Блюз, серия: выбор зимней классики НХЛ 2022 года, прогнозирование модели на 52–37 подач

С момента изобретения игры хоккей и холодная погода идут рука об руку, но матушка-природа запланировала кое-что особенное для феерии НХЛ на открытом воздухе на этих выходных. Зимняя классика НХЛ 2022 года должна пройти в Target Field в субботу, и ожидается, что температура в Миннеаполисе не поднимется выше нуля, при этом ожидается, что максимальная температура достигнет -2 градусов, а минимальная — 13 градусов. В результате ледовые условия не являются проблемой, когда «Миннесота Уайлд» (19-9-2) принимает соперника Центрального дивизиона «Сент-Луис Блюз» (18-9-5). Самой холодной игрой на открытом воздухе в НХЛ на сегодняшний день была Heritage Classic 2003 года, где конкуренция в Эдмонтоне между «Ойлерз» и «Монреаль Канадиенс» на момент игры составляла -1 градус.

Фронтальный выход из Target Field в Миннеаполисе назначен на 19:00 по восточному времени. Фавориты Миннесоты -115 (рискните 115 долларов, чтобы выиграть 100 долларов) в последних коэффициентах Wild vs. Блюз от Caesars Sportsbook, при этом меньше всего забито шесть голов. Прежде чем писать музыку, Blues vs. дикий, Ознакомьтесь с нашими прогнозами на НХЛ в форме отображения SportsLine..

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Теперь модель нацелена Дикий против блюза. Ты сможешь Посетите SportsLine сейчас для выбора. Вот последний Шансы НХЛ Из серии «Блюз против трендов». Дикий:

Wild vs. Денежная линия блюза: Wild -115, Blues -105

Полоса удачных шайб против синих: дикие -1,5 (+200)

Wild vs Blues Over Under: 6 голов

МИН: Вайлд забил как минимум четыре гола в девяти из последних 11 игр.

STL: «Синие» пропустили меньше трех голов в пяти из последних семи матчей.

READ Ученики старшей школы Сенека рассказывают о своем пути к победе в конкурсе Russian Language Awards Избранная игра | Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз

Почему вы должны поддерживать дикую природу

Миннесота отдыхает хорошо, так как они не играли с тех пор, как 20 декабря проиграли в Далласе решением судей 7: 4. Команда надеется, что Кирилл Капризов не успокоится из-за длительных увольнений и изнуряющих температур. 24-летний футболист выходит в субботу с 36 очками в 30 играх этого сезона. Российский левый вингер забил половину этого общего количества в последних 11 соревнованиях, в течение которых он забил пять многоточечных матчей.

Уайлд — один из лучших бомбардиров НХЛ со 112 голами, а Райан Хартман — капитан с 14 голами в 30 играх. 27-летний правый вингер в пять раз меньше своего карьерного роста в 2016-2017 годах в «Чикаго». Между тем, у Маркоса Фолиньо свой личный рекорд с 13 голами, и ему меньше 100 в карьере.

Почему ты должен поддерживать блюз

Сент-Луис также был одним из лучших бомбардиров, сразу после Уайлда с 110 голами. Владимир Тарасенко возглавляет клуб с 13 игроками и ведет серию из четырех побед, в которых он забил пять голов. 30-летний российский правый вингер, похоже, вернулся к той форме, в которой он забил 33 или более гола за пять сезонов подряд в сезоне 2014-19 гг.

Брэндон Саад стал вторым в команде с 12 голами после того, как в среду завершил засуху с шестью играми победой со счетом 4: 2 над «Эдмонтоном». 29-летний левый вингер пять раз забил 20 голов, установив рекорд в карьере «Коламбуса» — 31 в сезоне 2015/16. Джордан Керро также отличился в победе над «Ойлерз», наградив «синих» пятью игроками, что в сумме составляет две дюжины.

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