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Wild vs. odds. Блюз, серия: выбор зимней классики НХЛ 2022 года, прогнозирование модели на 52–37 подач

1 января, 2022
Boleslava Sokolova

С момента изобретения игры хоккей и холодная погода идут рука об руку, но матушка-природа запланировала кое-что особенное для феерии НХЛ на открытом воздухе на этих выходных. Зимняя классика НХЛ 2022 года должна пройти в Target Field в субботу, и ожидается, что температура в Миннеаполисе не поднимется выше нуля, при этом ожидается, что максимальная температура достигнет -2 градусов, а минимальная — 13 градусов. В результате ледовые условия не являются проблемой, когда «Миннесота Уайлд» (19-9-2) принимает соперника Центрального дивизиона «Сент-Луис Блюз» (18-9-5). Самой холодной игрой на открытом воздухе в НХЛ на сегодняшний день была Heritage Classic 2003 года, где конкуренция в Эдмонтоне между «Ойлерз» и «Монреаль Канадиенс» на момент игры составляла -1 градус.

Фронтальный выход из Target Field в Миннеаполисе назначен на 19:00 по восточному времени. Фавориты Миннесоты -115 (рискните 115 долларов, чтобы выиграть 100 долларов) в последних коэффициентах Wild vs. Блюз от Caesars Sportsbook, при этом меньше всего забито шесть голов. Прежде чем писать музыку, Blues vs. дикий, Ознакомьтесь с нашими прогнозами на НХЛ в форме отображения SportsLine..

Модель рендеринга SportsLine имитирует каждую игру НХЛ 10 000 раз. Я сокрушил ее высший рейтинг Выбор денежной линии НХЛ В этом сезоне у него 52:37, и он вернул более 700 долларов на 100 долларов. Каждый, кто следует этому пути, — это его путь.

Теперь модель нацелена Дикий против блюза. Ты сможешь Посетите SportsLine сейчас для выбора. Вот последний Шансы НХЛ Из серии «Блюз против трендов». Дикий:

  • Wild vs. Денежная линия блюза: Wild -115, Blues -105
  • Полоса удачных шайб против синих: дикие -1,5 (+200)
  • Wild vs Blues Over Under: 6 голов
  • МИН: Вайлд забил как минимум четыре гола в девяти из последних 11 игр.
  • STL: «Синие» пропустили меньше трех голов в пяти из последних семи матчей.
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Избранная игра | Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз

Почему вы должны поддерживать дикую природу

Миннесота отдыхает хорошо, так как они не играли с тех пор, как 20 декабря проиграли в Далласе решением судей 7: 4. Команда надеется, что Кирилл Капризов не успокоится из-за длительных увольнений и изнуряющих температур. 24-летний футболист выходит в субботу с 36 очками в 30 играх этого сезона. Российский левый вингер забил половину этого общего количества в последних 11 соревнованиях, в течение которых он забил пять многоточечных матчей.

Уайлд — один из лучших бомбардиров НХЛ со 112 голами, а Райан Хартман — капитан с 14 голами в 30 играх. 27-летний правый вингер в пять раз меньше своего карьерного роста в 2016-2017 годах в «Чикаго». Между тем, у Маркоса Фолиньо свой личный рекорд с 13 голами, и ему меньше 100 в карьере.

Почему ты должен поддерживать блюз

Сент-Луис также был одним из лучших бомбардиров, сразу после Уайлда с 110 голами. Владимир Тарасенко возглавляет клуб с 13 игроками и ведет серию из четырех побед, в которых он забил пять голов. 30-летний российский правый вингер, похоже, вернулся к той форме, в которой он забил 33 или более гола за пять сезонов подряд в сезоне 2014-19 гг.

Брэндон Саад стал вторым в команде с 12 голами после того, как в среду завершил засуху с шестью играми победой со счетом 4: 2 над «Эдмонтоном». 29-летний левый вингер пять раз забил 20 голов, установив рекорд в карьере «Коламбуса» — 31 в сезоне 2015/16. Джордан Керро также отличился в победе над «Ойлерз», наградив «синих» пятью игроками, что в сумме составляет две дюжины.

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Как сделать блюз против дикого выбора

Модель SportsLine опирается на все. Он также говорит, что один аспект денежной линии имеет всю ценность. Вы можете выбрать только в SportsLine..

Так кто же Уайлд победит «синих»? И какая сторона денежной линии имеет всю ценность? Посетите SportsLine прямо сейчас, чтобы узнать, на чьей стороне Блюз vs. Дикие деньги, чтобы прыгнуть в субботуи все это на основе усовершенствованной модели, которая моделировала это совпадение 10 000 раз.

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