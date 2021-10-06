Windows 11 вызывает проблемы с производительностью некоторых процессоров AMD Ryzen

Официально выпущена Windows 11, но если у вас процессор AMD Ryzen, вы можете немного отложить обновление: Компания отчитывается Его чипы могут иметь проблемы с новой операционной системой, которые в некоторых случаях могут привести к падению производительности до 15 процентов.

AMD и Microsoft обнаружили две серьезные проблемы с Windows 11 на Ryzen. Во-первых, Windows 11 может увеличить задержку кэша L3 втрое. AMD заявляет, что эта проблема может привести к снижению производительности на 3-5 процентов в большинстве затронутых приложений, в то время как в некоторых играх (AMD конкретно называет те, которые «обычно используются в киберспорте») может наблюдаться падение производительности на 10-15 процентов в процентах.

В Windows 11 также есть проблемы с Технология AMD, предпочитаемая ядром, которые обычно предназначены для преобразования потоков в самое быстрое ядро ​​процессора. AMD предупреждает, что пользователи могут видеть проблемы с производительностью при выполнении задач с интенсивным использованием ЦП, особенно на процессорах с более чем восемью ядрами и TDP около 65 Вт.

AMD и Microsoft уже подтвердили, что они «активно исследуют эти известные проблемы для решения с помощью обновлений программного обеспечения». Обе компании заявляют, что обновление Windows и программного обеспечения запланированы на конец этого месяца, чтобы попытаться решить эти проблемы. Но пока что вы можете продолжать использовать Windows 10, пока AMD и Microsoft не разберутся во всем.