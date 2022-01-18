Tech

Xbox Game Pass, январь 2022 г. Обновления списка: извлечение Rainbow Six

18 января, 2022
Artem Sokolov

Подписчики Xbox Game Pass получат множество игр, которые появятся в сервисе до января. Новые игры включают две игры из серии дерзких шутеров. радуга шесть: Делюкс-издание Rainbow Six Осада и далее экстракт радуги шесть. Если вы хотите «стрелялку» другого рода, она изысканно оформлена. Пупперацци (Отдельная игра о фотографировании милых собак) также популярна на Game Pass.

Пупперацци И Экстракт Tom Clancy’s Rainbow Six На консолях Xbox, ПК с Windows и устройствах с облачной поддержкой 20 января (Rainbow Six Осада: Издание Deluxe Он будет доступен подписчикам Game Pass на ПК с Windows 20 января). Убийца Trilogy также будет выпущена для подписчиков 20 января и будет поддерживать все три платформы.

Danganronpa: запуск Happy Havoc Юбилейное издание Недавно выпущенная РПГ Никто не спасает мир Уже сегодня доступно для Xbox Game Pass на консолях Xbox, ПК с Windows и поддерживаемых устройствах из облака. Вот что подписчики Xbox Game Pass могут ожидать в январе:

  • Данганронпа: активировать счастливое разрушение Юбилейное издание (Облако, Консоль, ПК) — 18 января.
  • Никто не спасает мир (Облако, Консоль, ПК) — 18 января.
  • дверь смерти (Облако, Консоль, ПК) — 20 января.
  • Убийца Тройной (Облако, Консоль, ПК) — 20 января.
  • Пупперацци (Облако, Консоль, ПК) — 20 января.
  • Экстракт Tom Clancy’s Rainbow Six (Облако, Консоль, ПК) — 20 января.
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Осада: Издание Deluxe (ПК) — 20 января
  • Винджаммерс 2 (Облако, Консоль, ПК) — 20 января.
  • Тайко-но Тацуген: Мастер игры на барабанах (консоли и ПК) — 27 января.

Игры присоединяются Недавно добавленные игры Нравится Final Fantasy 12: Эра Зодиака И Вольфенштейн: Янгблад. Microsoft также анонсировала новую партию игр, которые получат поддержку сенсорного управления на мобильных устройствах для участников Game Pass Ultimate. Вот что получают элементы управления Xbox Touch:

  • Наковальня (превью игры)
  • Архив
  • ЭКСО ВАН
  • Забытый город
  • Никто не спасает мир
  • Кусок пиратские воины 4
  • Симулятор торговли органами Space Warlords
  • Долина Старду
  • эвакуация
  • дверь смерти (20 января)
READ  WhatsApp пытался погрузиться в Telegram, но с треском провалился

Как обычно, некоторые игры покинут сервис. Следующие игры покинут Xbox Game Pass 31 января:

  • кибер тень (облако, консоль, ПК)
  • Нет места для пророка (облако, консоль, ПК)
  • тюремный инженер (компьютер)
  • Зено Кризис (облако, консоль, ПК)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *