XQc снова забанен в GTA RP NoPixel после драмы с чирлидингом

Популярное потоковое устройство xQc снова заблокировано с сервера NoPixel GTA RP. Последний запрет произошел вскоре после того, как он призвал караваны чатов вторгаться в другие потоки Twitch после того, как его приговорили к каторжным работам, на которые он не согласился.

6 апреля популярный игрок Twitch Streamer Феликс ‘xQc’ Ленгьел получил третий бан от популярного сервера NoPixel GTA RP.

Устройство потоковой передачи ранее было заблокировано из-за Нарушение установленных правил сервераЗатем снова для Использование неавторизованной ошибки для атаки на NoPixel Police Force.

Этот третий запрет последовал за драмой, в которой другие игроки играют роли полицейских на сервере.

После того, как xQc был арестован и приговорен к 224 месяцам заключения в тюрьме NoPixel, он призвал своих зрителей «болтать» на других каналах. Что-то ранее осужденное.

В клипе, взятом из прямой трансляции, после того, как он был осужден и предстал перед полицией относительно времени, которое он проведет в тюрьме, можно услышать, как он говорит: «Слава Богу», когда зрители объявили, что они идут на другие каналы, чтобы выразить свое взгляды поддерживают его.

Поскольку фанаты xQc устремились на другие каналы, многие из них столкнулись с преследованием из-за сложившейся ситуации. Товарищ по GTA RP Streamer «Кайл», который играл роль полицейского, пока разворачивались события, раскритиковал зрителей xQc за их действия.

«Вы подпрыгиваете от толпы некоторых людей, чтобы жаловаться на то, что никто не сделал, кому-то, кто даже не знает, что вы король. Вы грустный и глупый король», – сказал он одному из фанаты xQc в его разговоре.

Хотя причина запрета на xQc еще не подтверждена, многие предполагают, что это связано с его последней встречей с правоохранительными органами NoPixel. Ленгьел изо всех сил пытался поддерживать хорошие отношения со стримерами, играющими роли полиции, так как его забанили из-за эксплуатации, которую он использовал против них.

X также выразил разочарование и уверенность в том, что его бан был связан с преступной деятельностью, когда он играл на сервере: «У копов все будет на своем пути. Вот что происходит. [if you don’t get along with them]. “

Что за цилиндр потока. Извините за пометное настроение в конце, я получил беспричинное безумие. Ходит много слухов, но вы слышите это, всем холодно. Вчера я сделал много плохого и признаю свои ошибки. Не сеять ненависть ни на кого, то, что я говорю, не всегда правда – xQc (xQc) 4 апреля 2021 г.

Баннеры также обращались к ситуации в Твиттере и признавали: «К концу [of the stream] Я был безумно сумасшедшим ». Он также сказал своим фанатам не« сеять ненависть ни на кого »и не слепо слушать все, что он может сказать в пылу этого момента.

Еще неизвестно, связана ли последняя блокировка NoPixel xQc напрямую с состоянием переключения чата, но мы обязательно сообщим вам, когда причина блокировки будет официально подтверждена сервером.