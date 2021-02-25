YouTube запускает “модерируемый” режим для просмотра под контролем родителей, но заявляет, что система “будет делать ошибки”

YouTube запускает «модерируемую» версию, выступая в качестве посредника между настройкой видео YouTube Kids и его основным сайтом.

Будет запущена новая бета-версия для родителей, которые смогут разрешить своим детям доступ через контролируемую учетную запись Google.

Компания отключит функции покупки, создания и комментирования в приложении – хотя YouTube заявляет, что со временем эти функции могут быть добавлены с учетом «возрастного» подхода.

«Мы слышали от родителей и детей старшего возраста, что подростки и подростки имеют разные потребности, которые не полностью удовлетворяются нашими продуктами», – сказал Джеймс Пессер, директор по управлению продуктами YouTube. утверждение.

«По мере взросления дети проявляют ненасытное любопытство и нуждаются в обретении независимости и поиске новых способов обучения, творчества и принадлежности».

Контролируемая учетная запись Google дает родителям выбор из трех настроек для детей. Это «Исследуй», «Исследуй больше» и «Большая часть YouTube».

Эти настройки обычно связаны с возрастными рейтингами: первый установлен на 9+, второй – на 13+, а третий содержит «почти все видео на YouTube, за исключением контента с ограничениями по возрасту».

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YouTube заявляет, что его система модерации будет использовать «комбинацию пользовательского ввода, машинного обучения и человеческого обзора» для выбора подходящих видео на основе возрастного рейтинга, но также заявляет, что «будет делать ошибки и со временем продолжит развиваться».