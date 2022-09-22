YouTuber, который критиковал себя за «инсайдерские» посты, признает, что гнался за «влиянием» в новом видео с извинениями.

Обновление от 22.09.22: Ubisoft выступила с заявлением для Eurogamer после новостей на этой неделе о том, что «инсайдерская» учетная запись Twitter, в которой просочились подробности грядущего Assassin’s Creed, принадлежит ютуберу, который проинформировал Ubisoft об этих деталях во время запрета.

Ютубер Джон Аллен с тех пор удалил аккаунт и извинился — подробнее об этом ниже. Между тем, Ubisoft теперь заявила, что относится к таким вопросам «серьезно» и «будет управляться соответствующим образом». Вот заявление Ubisoft полностью:

«Мы регулярно предоставляем доступ и информацию о наших играх в соответствии с соглашением о неразглашении доверенным партнерам. Когда это доверие нарушается или информация просачивается отдельным лицом, это не только вредит и расстраивает наши команды, но и требует захватывающего момента раскрытия информации. и опыт для наших игроков. Хотя мы не будем говорить об отдельном случае, мы очень серьезно относимся к этим вопросам и будем действовать соответственно», — сказал представитель Ubisoft.

Оригинальная история 21.09.22:YouTuber Джон Аллен, из Он случайно обнаружил, что стоит за аккаунтом «Insider» в Твиттере в индустрии видеоигр.видео с извинениями, в котором он признает, что им двигали «влияние» и «шум».

Аллен на короткое время прославился в Интернете, опубликовав информацию о различных рекламных объявлениях Ubisoft в Assassin’s Creed — подробности, которые сама Ubisoft предоставила для подготовки контента во время запрета.

Но его личность как «TheRealInsider» была раскрыта на выходных, когда вместо этого Аллен ответил на твит фаната со своей основной учетной записи. Затем Аллен быстро удалил твит и внутреннюю учетную запись, после чего опубликовал в Твиттере короткое заявление с извинениями.

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Сегодняшнее более подробное извинение, представленное в видео на основном канале Аллена на YouTube, более подробно. Здесь он отмечает, что другие слухи, которые он распространял, были просто сфабрикованы, включая намеки на грядущий Silent Hill и ремейк Metal Gear Solid, которые ошибочно взволновали фанатов.

Сайлент Хилл сообщил и [a] Ремейк Metal Gear Solid, и я могу сказать, что NDA не было [Non-Disclosure Agreements] Застрял там, потому что это все ерунда.

«Это все ложь, бессмысленные комментарии», — продолжил он. Половина сообщений были обоснованными догадками.



Видео с извинениями Дэна Аллена.

О том, почему он слил подробности — даже после подписания соглашений с такими компаниями, как Ubisoft, чтобы услышать информацию раньше времени — Аллен признался, что делал все ради «суеты» интереса.

«Мне стыдно за это», — продолжил Аллен. «Это было просто жалко и нечестно. Многие из вас злятся и говорят: «Ну, какого черта ты это сделал?» И, честно говоря, это влияние, это кайф, это пристрастие к тому, чтобы волновать тысячи людей, которые ждут, что вы скажете.

«Вы дали мне доступность, почти 200 000 подписчиков и гибкость контента, которые считались само собой разумеющимися в этом проклятом интерфейсе, и мне стыдно и противно. С тех пор это тонет в моем животе. Я не оправдываюсь, потому что это моя вина, это не моя вина, это изменило меня». Из-за этого я потерял друзей из индустрии, потерял отношения — личные, возможности трудоустройства — и все это ради пяти секунд славы. И я беру на себя полную ответственность».

Итак, что дальше для Аллена? В заключение ютубер сказал, что пока он не будет в центре внимания, прежде чем вернуться к тому, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть «позитивной силой».

«Все, что я могу сделать отсюда, это попытаться стать лучше, пытаясь извлечь урок из этой катастрофической ошибки, этой непостижимой глупости… Сейчас я собираюсь потратить некоторое время, я просто уйду от него и просто постарайтесь извлечь урок из его ошибки и надейтесь, что вы вернетесь как положительная сила, а не отрицательная.

«Опять же, я, вероятно, не вернусь в Твиттер, потому что мне не рады, и я не должен следить за тем, что я сделал. повернуть время вспять, но что я могу сделать, так это попытаться стать лучше, двигаясь вперед… и я обещаю, что это больше не повторится. Я буду учиться на этих ошибках».