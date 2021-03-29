Youtuber построил 31-летний биткойн-майнер для Nintendo Game Boy – Bitcoin News

В субботу популярный Youtuber Stacksmashing опубликовал видео, на котором он взламывает Nintendo Game Boy 1989 года, чтобы добыть биткойны. Несмотря на креативность и тот факт, что майнер использует только четыре двойные батареи A, Stacksmashing отметил, что 8-битная портативная игровая консоль не была такой мощной, как современный майнер.

Майнинг биткойнов с Game Boy

Четыре года назад несколько человек создали несколько интересных методов майнинга и взаимодействия с сетью Биткойн. Например, биткойнер Кен Ширрифф известен тем, что приобрел биткойн-токен. Добавлен Для Юникода это было Показано Мир, как он мог добывать биткойны с помощью старого Xerox Alto.

Компьютер был классическим устройством, и это было первое устройство с графическим интерфейсом пользователя (GUI) в 1973 году. Кроме того, в 2015 году Ширрифф также добывал биткойны с помощью 55-летний IBM 1401. Плюс Ширифф экспериментирует с ретроградным майнингом, еще кто-то в 2013 году Развитый Майнер Nintendo Entertainment System (NES).

Stacksmashing’s Последнее видео На Youtube он использовал 8-битную портативную игровую консоль 1989 года, известную как Game Boy. Подобно майнеру NES, Stacksmashing должен был подключить Game Boy к Raspberry Pi и использовать порт Handheld Link для прямого подключения к BTC сеть.

Он также использовал GBDK, комплект разработчика Game Boy с открытым исходным кодом, написанный на языке программирования C. Stacksmashing также использовал реализацию SHA256 прошивки с открытым исходным кодом, созданную производителями аппаратного портфеля Trezor.

Затем Stacksmashing удалось подключить Game Boy к биткойнам (BTCОн сказал, что может даже слышать хэш устройства 31-летней давности. В шутку YouTube указал, что Game Boy с четырьмя двойными батареями A менее перегружен, чем электричество, которое используют традиционные майнеры.

Game Boy сегодня работает намного медленнее, чем традиционный майнер

Nintendo смогла обработать 0,8 хеша в секунду (0,0008K хеша), а Stacksmashing подчеркнул, что современные машины работают со скоростью около 100 терхешей в секунду (TH / s).

Stacksmashing подчеркнул, что это означает, что скорость Game Boy упала «примерно до 125 триллионов раз». Один BTC Чтобы воспользоваться преимуществами классического Game Boy, мне потребуется несколько квадриллионов лет.

Stacksmashing не только учит кого-то, как накапливать биткойн-майнер Game Boy, но Youtuber также дает зрителю некоторое образование о том, как добывать биткойн-блоки.

Приложив немного изобретательности и новаторства, люди действительно могут добывать биткойны с помощью всего, что позволяет вычислить числа. Кен Шериф Однажды он объяснил Хотя это совершенно непрактично, каждый может добывать биткойны карандашом и бумагой.

Тем не менее, Shirriff удалось получить 0,67 хэшей в день по сравнению с 0,8 хэша Game Boy в секунду.

Что вы думаете о Game Boy, который может добывать биткойны? Дайте нам знать, что вы думаете об этом, в разделе комментариев ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Youtube, Stacksmashing,