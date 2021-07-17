Zelda: Skyward Sword HD Руководство по кристаллам благодарности и локации

В The Legend of Zelda: Skyward Sword HD есть особая группа под названием Кристаллы благодарности. Как только вы встретите Батро, вы сможете найти и обменять их на ценные вещи. Большинство людей, которым вы помогаете, выражают свою благодарность, производя по пять кристаллов благодарности за раз.

Всего есть 80 кристаллов благодарности, так что следите за теми, у кого есть пузыри в чате, которым, кажется, нужна помощь. Или вы можете сослаться на расположение всех кристаллов, перечисленных ниже. Чтобы узнать больше о Zelda: Skyward Sword HD, обязательно ознакомьтесь с новостной гид. Кроме того, прочтите наш обзор Skyward Sword HD.

Подробная инструкция для стороны кристалла благодарности كريستال

Вы можете получить большую часть игровых кристаллов благодарности, выполняя небольшие миссии, которые были назначены вам различными NPC в мире. Ниже вы можете найти список наших руководств, в которых подробно описаны все способы заработать кристаллы благодарности.

Сайты кристаллов индивидуальной благодарности

Как уже упоминалось, вы обычно получаете пять кристаллов благодарности за выполнение миссий и помощь людям. Однако есть 15 индивидуальных кристаллов благодарности, которые вы можете получить органически в Skyloft.

Если вы проводите ночь в Beedle Shop, вы можете получить Кристалл Благодарности на крыше его Air Shop, как только вы проснетесь на его частном острове. Выход из пещеры с водопадом Скайлофта, рядом с местом, где вы нашли Крыло-чердак. Пещера водопада. Ваш верхний этаж принадлежал Грузу. За основанием световой башни на площади. Променад на нижнем краю к северу от базара. Используйте божью коровку, чтобы получить один из стропил крыши спарринг-холла. Внутри дома О’Рейли и Барроу в углу комнаты. Кристалл благодарности находится на плавучем острове над озером. Установите их с помощью жука-наездника, чтобы преодолеть необходимое расстояние. Тем не менее, вы можете облегчить себе задачу, дождавшись, пока Коготь достигнет плавучего острова. На втором этаже Академии рыцарей, внутри растения в горшке. Внутри ветвей дерева, возле тыквенного грядки. Комната ссылок Академии рыцарей на его столе. Еще один ждет вас в комнате Зельды. Вам нужно получить коготь, чтобы войти снаружи через дымоход. Если вы встанете к югу от Академии рыцарей и посмотрите на запад, то увидите, что виноградные лозы спускаются вниз. Прыгайте по этой дорожке, чтобы найти кристалл благодарности. Сарай для хранения в задней части бугристой тыквы. Второй этаж Lumpy Pumpkin.

Награды Кристалла Благодарности

Вот все награды, которые вы получите за обмен кристаллов благодарности Батро.