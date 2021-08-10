Zorin OS 16 Pro поставляется в комплекте с дополнительным рабочим столом Windows 11 • Реестр

интервью Zorin Pro 16 будет выпущен на следующей неделе вместе с бесплатной версией Lite с дополнительной темой рабочего стола «Windows 11».

Zorin OS – один из немногих коммерческих дистрибутивов Linux, который призван стать удобной альтернативой Windows и Mac. Операционная система имеет открытый исходный код, а цены основаны на модели freemium с бесплатными выпусками Core, Lite и Education, а также платной версией Pro (ранее называвшейся Ultimate).

Версия Pro добавляет «макеты рабочего стола премиум-класса», основанные на macOS, Gnome и Ubuntu, в то время как другие версии похожи на Windows. Версия Pro также включает дополнительные бизнес-приложения и мультимедийные приложения, игры и, что, пожалуй, самое главное, поддержку установки Zorin.

Понимая, что пользователи могут устанавливать все, что захотят, даже в бесплатные версии, Зорин написал статью под названием «Зачем платить», которая продвигает оплату как способ поддержки проекта. Новая версия Pro будет стоить столько же, как Ultimate, 39 фунтов стерлингов плюс НДС, и будет доступна с 17 августа.

Зорина 16 Он основан на Ubuntu 20.04, и причина в том, что компания предпочитает использовать версии LTS (долгосрочная поддержка). «Причина, по которой мы основываемся на выпусках LTS, заключается в том, что мы пытаемся создать операционную систему, которой легко управлять, настраивать и забывать, и которая будет действительно стабильной. Это превосходит все другие дополнительные функции, которые вы найдете в этих более недолговечных Релиз Ubuntu », – сказал генеральный директор и соучредитель Zorin Артем. Рег.

Zorin OS старается имитировать Windows 11

Что действительно нового в Zorin 16, учитывая, что Zorin 15 также основан на Ubuntu 20.04?

В своей пропаганде Зорин ссылается на макеты рабочего стола премиум-класса, включая новую версию Windows 11, а также на новые и обновленные приложения из коробки. Мы установили фильтр выпуска и нашли приложения, включая Blender, FreeCAD, GIMP, Inkscape для графики, Evolution для электронной почты, LibreOffice для повышения производительности, Ardor, Audacity, OBS Studio, VLC и HandBrake для мультимедиа.

Зорин также обращается к Xournal ++ Для заметок и барьера для поддержки нескольких устройств, контрольно-пропускной пункт Это приложение, которое позволяет использовать мышь, клавиатуру и буфер обмена между различными устройствами и операционными системами.

Что действительно нового, учитывая, что пользователи Zorin 15 также могут устанавливать эти бесплатные приложения с открытым исходным кодом? «Мы значительно улучшили качество жизни во всей системе», – сказал соучредитель. «Она работает намного быстрее, чем Zorin OS 15, и есть жесты сенсорной панели, которые раньше не были доступны в стандартной комплектации. Также есть небольшие улучшения в системе и более изысканный и тематический вид рабочего стола». Он добавил, что есть также несколько бэкпортов для Ubuntu 20.04, таких как GNOME Shell 3.38, «в котором много улучшений производительности и улучшений безопасности».

Выбрать макет просто с помощью Внешний вид.

Похоже, что это похоже на философию Linux Mint, также основанную на версиях Ubuntu LTS. В чем главное отличие? «Mint больше ориентирован на энтузиастов», – говорит Зорин. «В нашем случае мы пытаемся сосредоточиться не только на энтузиастах, но и на новых пользователях, менее технически подкованных пользователях, и сделать это согласованным и хорошо продуманным опытом, который будет проще в использовании».

Он копирует некоторые интеллектуальные возможности, встроенные в Zorin OS, например, пытается установить приложение Windows, он не только дает возможность установить Wine (что позволяет некоторым приложениям Windows работать в Linux), но также предлагает для некоторых известных приложений, что может быть лучше установить эквивалент Linux.

Другой пример системы, пытающейся быть полезной, – это то, что, хотя LibreOffice предустановлен, есть также плагин для Только офис, еще один продукт с открытым исходным кодом в отличие от LibreOffice, основанный на форматах документов Microsoft XML – возможно, признание поражения в войнах форматов документов, но это могло быть лучше для совместимости.

Каковы правила игры для бизнес-клиентов? Это просто вопрос экономии на лицензионных сборах? «Это лишь малая часть того, что делает Linux привлекательным», – сказал Зорин. «Мы поговорили со многими компаниями, и они также обнаружили, что поставщик, ограниченный экосистемой Microsoft или Apple, очень беспокоит. Правительства, особенно в Европе, предпочитают работать с местными европейскими поставщиками. У нас есть версия Lite, предназначенная для работы на компьютерах старше 15 лет ». Виченца, Италия, рассчитывала продлить срок службы своих компьютеров на 30-40 процентов. Природа Linux с открытым исходным кодом также очень привлекательна ».

Microsoft выпускает Windows 11 с ее требованиями для TPM (Trusted Platform Module) 2.0 и 8 процессоров Intel 8-го поколения или выше, что делает этот пункт еще более надежным.

Зорин (компания) небольшая. Зорин, который живет в Ирландии, сказал нам: «Мы с моим братом Кириллом изначально начинали как научный проект в школе. Он развивался дальше по мере того, как сообщество переросло в бизнес». «Персонал, занятый полный рабочий день, – это мы с братом, и мы также нанимаем людей на разовой основе. Мы с нетерпением ждем расширения штата сотрудников на полную ставку в компании в следующем году».

Зорин Он сказал в прошлом году Эта 15 версия была загружена более 1,7 миллиона раз, что, по крайней мере, доказывает, что эта небольшая компания привлекла большое внимание, хотя большинство этих загрузок – профессиональные пользователи или бесплатные пользователи, они не обязательно приводят к солидному бизнесу.

Впрочем, впереди еще кое-что – Zorin Grid, система управления парком машин, ориентированная на настольные компьютеры, которую Зорин сказал нам, как «пространство, которого действительно не хватает в Linux». Разве Грид не должен был быть здесь сейчас?

«Были некоторые задержки. Мы объявили о Zorin Grid еще в январе 2020 года, с тех пор мир сильно изменился, и мы решили, что для того, чтобы упростить управление для удаленных организаций, необходимо переработать некоторые части». «Мы планируем запуск в первом квартале 2022 года». ®