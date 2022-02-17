Байден ожидает, что Россия вторгнется в Украину в ближайшие дни

Президент Байден заявил журналистам в четверг, что, по его «чувству», Россия вторгнется в Украину «в течение следующих нескольких дней», поскольку войска и припасы продолжают достигать границы, а международные наблюдатели сообщают о бомбардировках на линии соприкосновения на востоке Украины.

Последний: «Все, что у нас есть, это то, что они готовы войти в Украину и напасть на Украину», — сказал Байден, предупредив, что риск «очень высок». Он добавил, что еще есть «путь к дипломатии», но он не планирует вступать в контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Россия выслала заместителя главы миссии США Барта Гормана из посольства США в Москве, подтвердил Государственный департамент в четверг утром и предупредил, что примет неуточненный «военно-технический» ответ на неспособность Соединенных Штатов выполнить свои требования безопасности на такие проблемы, как НАТО. расширение.

Новость о высылке пришла одновременно с Россией Письменные ответы К недавним предложениям США по безопасности, в которых Москва настаивала на том, что «не было никакого «российского вторжения в Украину»» и что ее предложения заморозить расширение НАТО были «проигнорированы».

Лидерство новостей: Министр иностранных дел Энтони Блинкен в последний момент принял решение выступить на заседании Совета Безопасности ООН в четверг после того, как правительство Украины и поддерживаемые Россией сепаратисты обвинили друг друга в открытии огня в раздираемом войной Донбассе. Украина заявляет, что взорвался детский сад, но никто не погиб.

Между линиями: Администрация Байдена считает, что все более тревожная российская риторика о ситуации на востоке Украины, в том числе утверждения о том, что Киев совершает «геноцид» против этнических русских, может подготовить почву для ложного предлога для вторжения.

В среду вечером представительство России при ООН распространило документ под названием «совместный проект Следственного комитета Российской Федерации и канала RT News», в котором утверждается, что военные преступления были совершены на востоке Украины, по словам высокопоставленного административного чиновника. .

«Все эти утверждения являются категорически ложными», — сказал чиновник, предупредив, что Россия может использовать заседание Совета Безопасности ООН в четверг, чтобы создать новый предлог для войны.

что просходит: Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая отслеживает нарушения режима прекращения огня в ходе конфликта на востоке Украины, разразившегося в 2014 году, заявили, что в четверг утром на линии соприкосновения произошло около 500 взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский Он сказал Что пророссийские силы взорвали детский сад в подконтрольной Украине Станице Луганской, назвав это «крупной провокацией».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил украинские правительственные силы в подготовке крупного наступления на территорию, удерживаемую сепаратистами, что Киев отрицал.

Большая картинка: Официальные лица США говорят, что Россия лжет о выводе своих войск из-под Украины и о том, что в последние дни к границе прибыло более 7000 военнослужащих.

Администрация Байдена продолжает настаивать на том, что Россия планирует «ложный предлог» для вторжения в Украину, и все больше считает, что это будет связано с конфликтом на Донбассе.

В среду Путин заявил, что Украина совершает «геноцид» на Донбассе, а российские СМИ транслировали кадры, якобы демонстрирующие тайные массовые захоронения мирных жителей. Украина и ее западные союзники заявляют, что обвинения ложны.

что они говорят: «На местах имеются свидетельства того, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент», — заявила посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас Гринфилд, которая пригласила Блинкена выступить в Организации Объединенных Наций перед его поездкой в ​​Европу в этом году. выходные дни. .