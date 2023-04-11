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Беспроводная зарядка Galaxy S23 Ultra мощностью 15 Вт на 33% медленнее, чем в прошлом году

12 апреля, 2023
Artem Sokolov
Приблизить / Серия С23. В этом году у всех похожий дизайн камеры.

Samsung

Действительно медленная скорость зарядки Samsung снова была обнаружена, и она не соответствует ожиданиям людей. На этот раз это беспроводная зарядка серии Galaxy S23, которая медленнее, чем у старых телефонов Galaxy S22, согласно новым тестам от ТелефонАрена. Сайт сравнил беспроводную зарядку всех трех моделей — base, Plus, Ultra S22 и S23 — и пришел к выводу, что «все три новых члена серии Galaxy S23 заряжаются намного медленнее, чем серия Galaxy S22, согласно нашим тестам».

Худшая модель, вышедшая из теста, — флагман Galaxy S23 Ultra. S23 Ultra и S22 Ultra имеют батареи емкостью 5000 мАч и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, но даже с официальными зарядными устройствами новый телефон оказался медленнее. Полная зарядка S22 Ultra через беспроводное зарядное устройство заняла 1 час 58 минут, а S23 — на 33% больше: 2 часа 37 минут. Полная зарядка не только добавляет дополнительные 39 минут, телефон также показывает общее снижение скорости зарядки, которое никогда не отражалось в спецификациях Samsung.

Основные изменения и модель Plus из года в год менее значительны, поскольку они также имеют увеличенную емкость батареи, поэтому, естественно, новые модели будут заряжаться дольше. Для справки, две более дешевые модели S23 имеют дополнительную емкость аккумулятора 200 мАч и еще 15 минут беспроводной зарядки. Это не такое сильное падение, как у S23 Ultra.

Некоторым людям нравится предполагать, что быстрая зарядка может отрицательно сказаться на долговечности батареи, но на данный момент у нас есть многолетние эмпирические данные на рынке, которые показывают, что эти опасения необоснованны. Такие компании, как Oppo/OnePlus и Xiaomi, уже несколько лет поставляют решения для быстрой зарядки, и вы не найдете группы людей, утверждающих, что быстрая зарядка разрушила срок службы батареи. Быстрая зарядка требует управления теплом, поэтому компании управляют теплом! Не проблема измерить температуру батареи и действовать соответствующим образом. Для беспроводной зарядки некоторые зарядные устройства оснащены вентилятором, помогающим рассеивать тепло во время зарядки. Предположительно, у S23 Ultra есть некоторые проблемы с рассеиванием тепла, которые приводят к низкой скорости зарядки.

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В беспроводных зарядных устройствах мощностью 15 Вт, с которыми у Samsung есть проблемы, нет ничего «быстрого». Самые быстрые коммерческие беспроводные варианты — 50 Вт. Samsung, Apple и Google отстают от новейших технологий зарядки, которые вы обычно получаете от китайских производителей. Это позор, потому что быстрая зарядка, и особенно сверхбыстрые проводные варианты, меняют то, как вы используете свой телефон. Вам не нужно заряжать телефон на ночь, когда вы можете быстро зарядить его за несколько минут.

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