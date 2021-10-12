Ближайшее окружение Трампа совершает путешествие по улочкам памяти в Иерусалиме

В совершенно новом Музее толерантности события, связанные с подписанием Абрахамских соглашений, подчеркнули роль дочери и зятя бывшего президента, бывшего министра финансов Стива Мнучина, бывшего государственного секретаря Майка Помпео и других выпускников администрации Трампа. который смешивался с богатым и мощным блюдом за севиче, стейками и большим количеством напитков.

Огромные настольные лампы с черными краями парили над группой любопытных гостей, включая звезду НФЛ Пейтона Мэннинга и президента ФИФА Джанни Инфантино, в одном из многочисленных открытых баров.

Все мероприятие создавало впечатление «Алисы в стране чудес», как если бы посетители через зеркало попали в альтернативную реальность, где Дональд Трамп все еще был президентом Соединенных Штатов, а Биньямин Нетаньяху все еще был премьер-министром Израиля.

Теоретически это была церемония открытия Центра Фридмана за мир через силу, организации, основанной бывшим послом США в Израиле Дэвидом Фридманом, которая стремится продвигать Абрахамские соглашения – сделку сентября 2020 года, заключенную при посредничестве США, чтобы нормализовать отношения между Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко.

На практике это выглядело как воссоединение Трампа, предвыборное мероприятие для Помпео, который получил награду в знак признания его работы над Соглашением Авраама, серьезно избегая при этом репортеров.

Многие в аудитории вслух пожелали, чтобы Помпео баллотировался в президенты США в 2024 году – что он обдумывает, если Трамп снова не баллотируется.

«Нам нужно заказать вино Помпео!» Один из красных напитков был назван в честь Помпео в прошлом году, сказала жена дипломата в баре, когда она узнала, что некоторые из предлагаемых напитков были из винодельни Псагот, расположенной в израильском поселении на Западном берегу.

Другие были более очевидными.

«Время у администрации Трампа истекло, и мы видели, как некоторые из ваших достижений отступили, но, надеюсь, президент Помпео продолжит идти по этому пути», – сказал миллиардер-филантроп Сильван Адамс, сопредседатель мероприятия. Он добавил, что, по его мнению, Помпео и архитекторы Авраамского соглашения станут «наиболее достойными» лауреатами Нобелевской премии мира этого года.

Нынешних лидеров США и Израиля, президента Джо Байдена и премьер-министра Нафтали Беннета, возможно, не было рядом. Оказалось, что присутствовал только один член правительства Израиля – министр внутренних дел Айелет Шакед.

В кратком интервью CNN на мероприятии Фридман сказал, что он поддерживал тесный контакт с выпускниками администрации Трампа, которые приехали на мероприятие, и что их было несложно заставить совершить долгую поездку в Израиль. Кушнер и Трамп прибыли в понедельник в 4 часа утра и уехали в тот же вечер.

«Я люблю всех этих людей: Джареда, Иванку, Мнучина, Помпео; мы так тесно работали вместе, мы действительно любили друг друга – что, кстати, необычно для политических департаментов – и приятно видеть всех здесь, в Иерусалиме. ”

Ранее в тот же день в израильском парламенте Кушнер, Трамп, Нетаньяху и другие присутствовали на открытии фракции Ибрагимского соглашения. Конференция, в которой участвуют более 100 депутатов парламента, направлена ​​на разработку мер по расширению Ибрагимских соглашений.

И хотя вечерние торжества прозвучали как тост за администрацию Трампа, мероприятие в Кнессете было похоже на митинг в поддержку Нетаньяху.

Почти каждый раз, когда упоминается имя бывшего премьер-министра Израиля, часть аудитории аплодирует. Этого нельзя сказать, когда появляются имена Байдена или Беннета.

Когда Нетаньяху прибыл – в середине мероприятия – со своей женой Сарой, около четверти аудитории оказали теплый прием, несмотря на то, что посол Марокко в Израиле в то время был в середине речи.

Во время своего выступления Нетаньяху отпраздновал себя, цитируя отрывки из своей книги и старые речи, которые, по его словам, прекрасно иллюстрируют, как можно достичь мира с арабскими странами.

Нетаньяху высоко оценил работу, проделанную администрацией Трампа для заключения таких сделок, и сказал, что, по его мнению, он и Кушнер вместе с остальной частью команды Трампа «изменили историю».

Всего несколько часов спустя Нетаньяху, который, похоже, взял страницу из сборника пьес бывшего президента о том, как вести себя с вашим преемником, снял Беннета с трибуны Кнессета, заявив, что он «не настоящий премьер-министр».

И Нетаньяху, и команда Трампа провели этот день, наслаждаясь былой славой, оглядываясь назад на то, что было, и ожидая – возможно – того, что может произойти снова.