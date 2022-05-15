Большая колонна из Мариуполя добралась до безопасного места, беженцы говорят о «разрушительном» побеге

Запорожье, Украина (Рейтер) — Большая колонна автомобилей и фургонов с беженцами из руин Мариуполя прибыла в подконтрольный Украине город Запорожье в субботу после нескольких дней ожидания, когда российские силы отпустят их.

Мариуполь, контролируемый в основном Россией, был стерт с лица земли во время 80-дневной войны. Украина уже более двух месяцев постепенно эвакуирует мирных жителей из разрушенного города.

Сначала беженцы должны были выбраться из Мариуполя, а затем каким-то образом добраться до Бердянска — примерно в 80 км к западу вдоль побережья — и других населенных пунктов, прежде чем проехать 200 км к северо-западу от Запорожья.

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Николай Павлов, 74-летний пенсионер, рассказал, что месяц жил в подвале после того, как его квартиру разрушили. Один из его родственников «тайными обходными дорогами» сумел доставить его из Мариуполя в Бердянск.

После того, как караван прибыл в темноте, он сказал: «Мы едва успели, среди нас было много стариков… Поездка была разрушительной. Но оно того стоило».

Помощник мэра Мариуполя ранее заявлял, что в колонне находилось от 500 до 1000 автомобилей, что стало крупнейшей разовой эвакуацией из города со времен российского вторжения 24 февраля.

63-летняя Ирина Петренко сказала, что сначала она осталась, чтобы заботиться о своей 92-летней матери, которая затем скончалась.

«Мы похоронили ее возле ее дома, потому что негде было никого хоронить», — сказала она. Она рассказала, что российские власти какое-то время не разрешали выезд большого количества автомобилей.

В руках украинских бойцов после долгого боя остались лишь огромные сталелитейные заводы «Азовстали».

«Дом моих родителей пострадал от авиаудара, и все окна были выбиты», — сказала 27-летняя Юлия Пантелева, которая отсутствовала вместе с другими членами семьи.

«Я не могу перестать представлять себе, что может случиться с нами, если мы останемся дома», — сказала она.

Москва описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и избавлению ее от того, что она изображает как антироссийский национализм. Украина и Запад говорят, что Россия начала войну без провокации.

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(Отчет) Представлен Глебом Яраником и Леонардо Пинассато; Автор Дэвид Юнггрен; Монтаж Дэниела Уоллиса

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