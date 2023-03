«Большой Лебовски» возвращается в кинотеатры к своему 25-летию

Налей себе белого русского, потому что Большой Лебовски возвращаясь в кинотеатры к своему 25-летию. Классика Джоэла и Итана Коэнов вернется на большой экран в течение ограниченного времени только 16 и 20 апреля (естественно).

Время сеансов: 16:00 и 19:00 по местному времени 16 апреля и 19:00 20 апреля. Постигнуть события.

Автор сценария, продюсер и режиссер братья Коэны. Большой Лебовски Показывая Джеффа Бриджеса в роли бездельника из Лос-Анджелеса Джеффри «Чувака» Лебовски, на которого напали в случае ошибочной идентификации с участием миллионера (Дэвид Хаддлстон), носящего то же имя. Джон Гудман сыграл друга Чувака Уолтера Собчака, а в фильме также появились Сэм Эллиотт, Джулианна Мур, Стив Бушеми, Филип Сеймур Хоффман и Джон Туртурро. Персонаж The Last of Us Хесус Кинтана даже получил собственное шоу в 2020 году. Иисус катится.

Бриджес выразил заинтересованность в создании сиквела Большой Лебовски — хотя братья Коэны это категорически подтвердили закрывать Идея. Тем не менее, мы видели, как Чувак воскрес в честь персонажа Джона Гудмана и рекламы Суперкубка Стеллы Артуа.