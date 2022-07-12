Брифинг во вторник — The New York Times

Россия усиливает удары по гражданским районам
Официально российская армия прекратила свою кампанию по захвату украинских земель. Но в последние дни он активизировал свои неизбирательные атаки на гражданские районы, нанося удары с применением боевых самолетов, артиллерии и ракет. Украинские жители и солдаты были в ужасе, искалечены и убиты ударами.
Украинские официальные лица заявили вчера, что за последние 24 часа в результате российских ударов погибло не менее восьми мирных жителей. В восточной Донецкой области по меньшей мере 10 городов и населенных пунктов были инфицированы, два человека погибли, в результате чего число погибших среди гражданского населения области достигло почти 600 после вторжения России в Украину в феврале.
Хотя ее силы сильно истощены, Россия еще далеко не завершила свое наступление на Украину. Украинские и западные аналитики считают, что президент России Владимир Путин вскоре отдаст приказ о новом наступлении на оставшуюся украинскую территорию в Донецке.
Цитируемое: Владимир Зеленский, украинский лидер, высмеял идею о том, что атаки России стихли. «Многие говорили о якобы «оперативном прекращении» действий оккупантов на Донбассе и в других частях Украины», — сказал он. «Тридцать четыре авиаудара российской авиации за минувшие сутки — это ответ всем тем, кто пришел к этой паузе».
углубить: После каждого налета на гражданскую цель Россия отрицает или игнорирует ответственность. The Times рассмотрела некоторые из самых смертоносных ударов и их объяснения со стороны России.
Соперники борются за место Бориса Джонсона
Кандидаты, борющиеся за место Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, отражают богатое разнообразие страны с шестью неевропейскими предками. Четверо из 11 — женщины.
Но с точки зрения политических предложений они более однородны: почти все они обещают снижение налогов, большинство предпочло бы отказаться от соглашения с ЕС о торговле в Северной Ирландии, а многие продолжат депортировать часть иммигрантов в Руанду.
В соответствии с новыми правилами, принятыми вчера, законодатели будут сокращать список претендентов в последовательных раундах голосования, начиная с завтрашнего дня, при поддержке 20 законодателей, необходимых для участия в этом первом конкурсе, и заканчивая на следующей неделе коротким списком из двух человек. К началу сентября в бюллетенях Консервативной партии победит один кандидат.
Унитарный правый характер предложений кандидатов отражает консервативный электорат. Центр тяжести партии сместился вправо во время ее ожесточенных баталий по Brexit. Джонсон провел чистку среди других центристских законодателей, таких как бывший член кабинета министров Рори Стюарт.
Цитируемое: «Все они странным образом оторваны от реальности», — сказал Джонатан Портес, профессор экономики и государственной политики в Королевском колледже Лондона. «Они в этой стране фантазий говорят о снижении налогов».
Как Илон Маск навредил Twitter
Поскольку Илон Маск пытается отменить сделку по покупке Twitter на 44 миллиарда долларов, он оставляет компанию социальных сетей безжалостно хуже, чем когда он сказал, что купит ее. Это подорвало доверие к Twitter, снизило моральный дух сотрудников, напугало потенциальных рекламодателей, подчеркнуло финансовые трудности компании и распространило дезинформацию о том, как она работает.
Нестабильная ситуация подчеркивает, почему Twitter готов подать в суд на Маска уже на этой неделе, чтобы добиться заключения сделки. Судебная тяжба, вероятно, будет затяжной и серьезной, и потребует месяцев дорогостоящих судебных разбирательств и переговоров с высокими ставками с участием элитных юристов. Twitter может выиграть, но если он проиграет, Маск может уйти, заплатив комиссию за разрыв.
В письме адвокатам Маска в воскресенье юристы Twitter заявили, что его шаг по расторжению сделки был «недействительным и неправильным» и что Маск «умышленно, преднамеренно, умышленно и существенно нарушил свое соглашение о покупке компании». В письме добавлено, что Twitter продолжит предоставлять информацию г-ну Маску и работать над закрытием сделки.
подниматься и опускаться: Вчера акции Twitter упали более чем на 11 процентов до одного из самых низких показателей с 2020 года, поскольку инвесторы ожидали предстоящей судебной тяжбы. С тех пор как 25 апреля Twitter принял предложение Маска о поглощении, его акции потеряли более трети своей стоимости. Инвесторы все больше сомневаются в том, что сделка будет завершена в соответствии с согласованными условиями.
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искусства и идеи
Библиотеки переживают бум
Назовите это поворотом сюжета: за последние два года в Соединенных Штатах открылось более 300 независимых книжных магазинов, что является «долгожданным восстановлением после ранней рецессии, вызванной пандемией», — пишут Александра Альтер и Элизабет Харрис в The Times. Многие владельцы магазинов — цветные люди, что делает книжную торговлю, которая была преимущественно белой, более разнообразной.
Быстрый рост физических книжных магазинов особенно удивителен в то время, когда обычные магазины сталкиваются с подавляющей конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов. Многие владельцы книжных магазинов также сталкиваются с новой неопределенностью из-за мрачных макроэкономических перспектив.
«Люди действительно ищут сообщество, где они получают реальные рекомендации от реальных людей», — сказала Нишель Лоуренс, продавец книг в Лансинге, штат Мичиган, которая решила открыть книжный магазин после того, как посетила местный магазин и нашла несколько адресов чернокожих женщин. «Мы не просто строим вещи на алгоритмах».
Играй, смотри, все
что ты готовишь
Вот и все на сегодняшнем брифинге. Спасибо, что присоединились ко мне. — Наташа
BS Фрэнсис X Клайнс, журналист The Times, который освещал политику в Нью-Йорке, распад Советского Союза и беспорядки в Северной Ирландии, среди многих других тем, умер в воскресенье в возрасте 84 лет.
Последний выпуск «The Daily» о законах об абортах.
Вы можете связаться с Наташей и командой по адресу [email protected].
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