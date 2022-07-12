Брифинг во вторник — The New York Times

Россия усиливает удары по гражданским районам

Официально российская армия прекратила свою кампанию по захвату украинских земель. Но в последние дни он активизировал свои неизбирательные атаки на гражданские районы, нанося удары с применением боевых самолетов, артиллерии и ракет. Украинские жители и солдаты были в ужасе, искалечены и убиты ударами.

Украинские официальные лица заявили вчера, что за последние 24 часа в результате российских ударов погибло не менее восьми мирных жителей. В восточной Донецкой области по меньшей мере 10 городов и населенных пунктов были инфицированы, два человека погибли, в результате чего число погибших среди гражданского населения области достигло почти 600 после вторжения России в Украину в феврале.

Хотя ее силы сильно истощены, Россия еще далеко не завершила свое наступление на Украину. Украинские и западные аналитики считают, что президент России Владимир Путин вскоре отдаст приказ о новом наступлении на оставшуюся украинскую территорию в Донецке.