Взрыв в Манчестере: мужчина арестован в связи с взрывом на Манчестер Арене в 2017 году

Согласно заявлению полиции Большого Манчестера в пятницу, 24-летний мужчина из Фаллоуфилда в Манчестере был арестован «вскоре после прибытия в Великобританию» и остается под стражей для допроса.

В заявлении не уточняется, откуда он едет.

22 мая 2017 года Салман Абеди взорвал бомбу, в результате чего погибли 22 посетителя и были ранены еще сотни – многие из которых были детьми и молодыми людьми, – когда они покидали Манчестер Арена после концерта Арианы Гранде.

Взрыв произошел вскоре после того, как Гранде закончила свою замыкающую группу. Поклонники стали покидать арену, когда в вестибюле арены взорвалась бомба.

Март 2020 Младший брат Абди Хашем Абеди был осужден по 22 пунктам обвинения в убийстве Обвинения в покушении на убийство и заговоре с целью вызвать взрыв, чтобы помочь его старшему брату в изготовлении детонатора. Два брата выросли в Манчестере с родителями, бежавшими из Ливии в эпоху покойного Муаммара Каддафи. Их отец Рамадан вернулся в Ливию в 2011 году после того, как повстанцы свергли правительство. Его жена присоединилась к нему в начале 2017 года. В апреле 2017 года братья вместе отправились в Ливию, чтобы повидаться с семьей. Однако через три недели Салман вернулся в Великобританию и через несколько дней начал атаку на «Манчестер Арену». В 2018 году британский парламентский отчет показал, что британские службы безопасности упустили возможность предотвратить атаку. В пятничном пресс-релизе полиции Саймон Баракло, главный следователь расследования, заявил, что власти по-прежнему «твердо привержены установлению истины об обстоятельствах теракта на Манчестер-Арене – будь то путем поддержки текущего общественного расследования или продолжения расследования. ведет в отношении уголовного расследования ». «Со времени злодеяний прошло более четырех лет, но у нас нет решимости довести до конца все доступные линии расследования, чтобы мы могли предоставить всем, кто пострадал от событий на арене, ответы, которых они действительно заслуживают», – сказал Барклау. . READ Столкновения палестинских верующих с израильской полицией на Храмовой горе