Видео показывает, как мужчина разбивает окна и фары на крейсере полиции Нью-Йорка.

Маньяк разбил окна и фары полицейской машины, припаркованной на улице в центре города, средь бела дня. Раздражающее видео опубликовано в Twitter предложения.
Подозреваемый, которого полиция идентифицировала как 23-летнюю Очоко Гудвин, использовал металлическую трубу, чтобы поразить огни транспортного средства, припаркованного на Бродвее возле 36-й Западной улицы, примерно в 11:40 утра в среду, согласно полиции и видеозаписям.
По мере того, как безумие распространяется, на кадрах видны проходящие мимо пешеходы на тротуаре, а также человек, проезжающий мимо на мотоцикле, за которым следует еще один человек на велосипеде.
Полиция сообщила, что вскоре после этого Гудвин был арестован на Бродвее и Западной 35-й улице.
Полицейские заявили, что ему были предъявлены обвинения в преступной коррупции, воспрепятствовании работе государственной администрации, угоне автомобилей, преступном хранении оружия и хулиганстве.
Согласно источникам в полиции, Гудвин ранее был арестован за крупную кражу, преступную коррупцию и граффити.
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