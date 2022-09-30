Видео показывает, как мужчина разбивает окна и фары на крейсере полиции Нью-Йорка.

Маньяк разбил окна и фары полицейской машины, припаркованной на улице в центре города, средь бела дня. Раздражающее видео опубликовано в Twitter предложения.

Подозреваемый, которого полиция идентифицировала как 23-летнюю Очоко Гудвин, использовал металлическую трубу, чтобы поразить огни транспортного средства, припаркованного на Бродвее возле 36-й Западной улицы, примерно в 11:40 утра в среду, согласно полиции и видеозаписям.

По мере того, как безумие распространяется, на кадрах видны проходящие мимо пешеходы на тротуаре, а также человек, проезжающий мимо на мотоцикле, за которым следует еще один человек на велосипеде.

По словам полиции, 23-летняя Очоко Гудвин неоднократно использовала металлическую трубу, чтобы ударить светофором башни круизера, припаркованной на Бродвее возле 36-й Западной улицы. ViralNewsNYC / Twitter

Гудвин якобы разбил машину средь бела дня на тротуаре на глазах у пешеходов. Роберт Миллер

Лобовое стекло крейсера было разбито. Роберт Миллер

Полиция сообщила, что вскоре после этого Гудвин был арестован на Бродвее и Западной 35-й улице.

Полицейские заявили, что ему были предъявлены обвинения в преступной коррупции, воспрепятствовании работе государственной администрации, угоне автомобилей, преступном хранении оружия и хулиганстве.

Согласно источникам в полиции, Гудвин ранее был арестован за крупную кражу, преступную коррупцию и граффити.