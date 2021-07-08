Владимир Тарасенко просит «Блюз» торговать: отчеты

Владимир Тарасенко обратился к «Сент-Луис Блюз» с просьбой о сделке, сообщил в четверг Associated Press человек, знакомый с ситуацией.

«Синие» отказались от комментариев, отвечая на вопрос о торговом поручении Тарасенко, о чем впервые сообщил The Athletic. Человек говорил с AP на условиях анонимности, потому что запрос не был обнародован.

Тарасенко – лучший бомбардир, забивший 30 голов пять раз, но из-за травм он ограничился всего семью в 34 играх за последние два сезона. За три года он перенес три операции на плече, последняя из которых – вторую операцию на левом плече прошлой осенью.

У 29-летнего российского нападающего, который помог “ синим ” выиграть Кубок Стэнли в 2019 году, осталось два года контракта с зарплатой в 7,5 миллионов долларов.

Тарасенко – доморощенный игрок «синих» после того, как его выбрали в первом раунде 2010 года. У него 218 голов и 223 передачи в 531 матче регулярного чемпионата, все за «Сент-Луис».

Но его ценность появилась в плей-офф. Тарасенко забил 10 голов и добавил шесть результативных передач во время Блюз-тура 2019 года, который завершился его первой франшизой в Кубке Стэнли.

Когда Тарасенко не был здоров в плей-офф пузыря 2020 года, действующий чемпион боролся и проиграл Ванкуверу в первом раунде. Он пропустил старт прошлого сезона во время реабилитации после последней операции, но все еще был продуктивен после возвращения 6 марта и финишировал с 14 очками в 24 играх.