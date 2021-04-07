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Возмездие Biden Ice Russia после вмешательства, обзор взлома

8 апреля, 2021
Vsevolod Egorov

Руководители Байдена завершили разведывательную проверку нарушений в России, таких как вмешательство в выборы и взлом Solar Winds, который, по словам трех знакомых с этим вопросом, заложил основу для того, чтобы США вскоре объявили о ответных мерах.

Возможные шаги включают санкции и изгнание сотрудников российской разведки из США под дипломатическим прикрытием с просьбой не называть того, что обсуждается в частном порядке. Ожидается, что высокопоставленные официальные лица встретятся в среду, чтобы обсудить, какие действия предпринять.

Кто-то, знакомый с дебатами, сказал, что в ответе США будет много элементов. К ним относятся санкции, изолирующие тех, кто близок к президенту России Владимиру Путину и агентствам, участвовавшим в вмешательстве в выборы.

Эти действия станут результатом того, что президент Джо Байден распорядится о четырех частях в свой первый полный рабочий день в должности: вмешательство в выборы в США, отчеты о награждении Россией американских солдат в Афганистане, нападение «Солнечные ветры» и отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. .

Администрация объявила о введении санкций против российских властей из-за Навального в прошлом месяце, но пока не предприняла никаких действий в трех других регионах.

Фотограф: Гриль Кудрявцев / AFP / Getty Images

О санкциях Путина против России: QuickTake

Решение о том, что делать, может стать самым большим испытанием для внешней политики раннего президентства Байдена. В интервью ABC News в прошлом месяце, когда его спросили, считает ли он Путина «убийцей», тон американо-российским отношениям был уже задан. Байден также предупредил, что Путин “заплатит цену” за свое вмешательство в выборы.

Отношение Байдена к России знаменует кончину его предшественника Дональда Трампа. В то время как США усилили санкции в отношении России во время правления Трампа и изгнали ее послов, президент не хотел критиковать лично Путина и сказал, что Соединенные Штаты должны уделять больше внимания Китаю как угрозе национальной безопасности.

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