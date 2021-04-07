Возмездие Biden Ice Russia после вмешательства, обзор взлома

Руководители Байдена завершили разведывательную проверку нарушений в России, таких как вмешательство в выборы и взлом Solar Winds, который, по словам трех знакомых с этим вопросом, заложил основу для того, чтобы США вскоре объявили о ответных мерах.

Возможные шаги включают санкции и изгнание сотрудников российской разведки из США под дипломатическим прикрытием с просьбой не называть того, что обсуждается в частном порядке. Ожидается, что высокопоставленные официальные лица встретятся в среду, чтобы обсудить, какие действия предпринять.

Кто-то, знакомый с дебатами, сказал, что в ответе США будет много элементов. К ним относятся санкции, изолирующие тех, кто близок к президенту России Владимиру Путину и агентствам, участвовавшим в вмешательстве в выборы.

Эти действия станут результатом того, что президент Джо Байден распорядится о четырех частях в свой первый полный рабочий день в должности: вмешательство в выборы в США, отчеты о награждении Россией американских солдат в Афганистане, нападение «Солнечные ветры» и отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. .

Администрация объявила о введении санкций против российских властей из-за Навального в прошлом месяце, но пока не предприняла никаких действий в трех других регионах.

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О санкциях Путина против России: QuickTake

Решение о том, что делать, может стать самым большим испытанием для внешней политики раннего президентства Байдена. В интервью ABC News в прошлом месяце, когда его спросили, считает ли он Путина «убийцей», тон американо-российским отношениям был уже задан. Байден также предупредил, что Путин “заплатит цену” за свое вмешательство в выборы.

Отношение Байдена к России знаменует кончину его предшественника Дональда Трампа. В то время как США усилили санкции в отношении России во время правления Трампа и изгнали ее послов, президент не хотел критиковать лично Путина и сказал, что Соединенные Штаты должны уделять больше внимания Китаю как угрозе национальной безопасности.

Насколько серьезно должны теперь Байден и его помощники взвесить наказание России за такие приоритеты, как возобновление ядерной сделки с Ираном, возобновление переговоров по контролю над вооружениями и борьба с изменением климата?

Помимо разрешения отдельных лиц, высылка дипломатов и частные переговоры с Россией могут также повлечь за собой дополнительные меры, которые Соединенные Штаты готовы принять. Эти меры будут направлены на эффективное предотвращение будущих кибератак, компрометирующих популярное программное обеспечение, базирующееся в Техасе. Корпорация «Солнечные ветры» и проникшие в нее государственные и частные компании.

Россия неоднократно отрицала утверждения о том, что она вмешивалась в выборы, травила своих критиков или приписывала себе убийство американских войск.

Ранее: девять агентств США, связанных с Россией, в основном ликвидированы Вредоносное ПО

Белый дом и Госдепартамент в среду от комментариев отказались. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 21 января в заявлении, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои «безответственные и враждебные действия».

Несмотря на растущее напряжение между двумя бывшими соперниками по холодной войне, Путин собирается присоединиться к саммиту Байдена по изменению климата в конце этого месяца.