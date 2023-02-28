Война между Россией и Украиной: оперативные обновления — The New York Times

АСТАНА, Казахстан — Во вторник администрация Байдена продолжила попытки изолировать Россию в центре бывшей советской сферы влияния, а высокопоставленный американский дипломат встретился с лидерами Центральной Азии и призвал их не помогать России избегать санкций, введенных Западом. Его вторжение в Украину.

Дипломат, госсекретарь Энтони Дж. Блинкен начал двухдневную поездку в Центральную Азию, где он встретился с президентом Казахстана и министром иностранных дел страны. Их национальный суверенитет является знаком предупреждения против российской агрессии.

Мистер. Блинкен заявил на пресс-конференции, что Соединенные Штаты являются верным партнером стран Центральной Азии и что «наша поддержка их независимости и суверенитета, их территориальной целостности является подлинной».

Стремясь оказать давление на Россию, Г. Визит Блинкена свидетельствует об усилиях администрации Байдена по дипломатическому продвижению в Центральной Азии. В этом регионе расположены бывшие советские республики, над которыми Москва, отвлеченная войной, может потерять контроль. Но администрация сталкивается с проблемой в регионе со стороны Китая, соседней сверхдержавы и союзника России, который все больше расходится с Соединенными Штатами из-за войны.

На этой неделе Пекин снова гневно опроверг обвинения США в том, что он рассматривает возможность поставки в Москву оружия для использования в Украине. Во вторник Китай начал принимать стойко пророссийского лидера Белоруссии, чью страну Москва использовала в качестве плацдарма для своего вторжения в прошлом году, что является явным упреком Соединенным Штатам и Западу. партнеры.

Через год после вторжения России в Украину администрация Байдена предприняла серию дипломатических усилий, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом. На прошлой неделе президент Байден нанес неожиданный визит в украинскую столицу, а в понедельник министр финансов Джанет Л. Йеллен отправилась в Киев, чтобы рассказать о миллиардах долларов, которые США направили Украине, чтобы поддерживать работу ее правительства в условиях войны. .

Начиная со вторника, г. Блинкен посетил: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. (Министр иностранных дел Узбекистана находится в Астане для групповой встречи с официальными лицами, но г-н Блинкен официально поговорит с ним в среду, следующая остановка госсекретаря в столице Узбекистана, Ташкенте.)

У бывших советских республик прочные связи с Москвой, но некоторые высокопоставленные чиновники из Центральной Азии, включая Казахстан, критикуют президента России Владимира В. Официальные лица США отмечают скептические комментарии Путина и еще одной бывшей советской республики о вторжении в Украину.

В Астане, столице Казахстана, г. Перед встречей с Блинкеном президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вступительном слове сказал: «Я хотел бы выразить нашу признательность за неизменную и неизменную поддержку Соединенными Штатами нашей независимости. , территориальная целостность и суверенитет».

Перед приездом г-на Блинкена официальные лица США заявили, что он поговорит с лидерами России и Казахстана о войне. Хотя во вступительном слове перед журналистами война не упоминалась открыто, казахстанские лидеры по-прежнему опасаются возможных замыслов России в отношении их собственного народа.

«Мы готовы тесно сотрудничать по ключевым вопросам глобальной повестки дня, включая энергетику, безопасность и продовольственный кризис, изменение климата и экономическую взаимосвязь», — заявил Мухтар Дилуберти, министр иностранных дел Казахстана, г-н сказал перед встречей с Блинкеном.

Разговаривая с ним, г. Блинкен намекнул на опасения по поводу российской агрессии: «Как вам хорошо известно, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет Казахстана, его независимость, его территориальную целостность. Иногда мы произносим эти слова, но на самом деле они ничего не значат, и, конечно же, мы знаем, что в данное время они имеют больший резонанс.

Это была первая поездка г-на Блингена в Среднюю Азию после вторжения России в Украину. Он планирует провести встречи в Ташкенте в среду, а затем отправиться в Индию на конференцию министров иностранных дел Группы двадцати.