Война на Украине: в боях под Волдаром уничтожено более 100 российских танков, заявили в Киеве

Украина утверждает, что Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров в трехнедельном бою под городом Воглыдар на юге Украины.

На прошлой неделе были опубликованы кадры, на которых видно, как в этом районе нацелился российский танк.

Эти утверждения не были проверены независимо. Между тем ясно, что российская бомбардировка позади города оставила за собой след разрушений.

Противостояние в Бахмуте

В Бахмуте, Азове украинцы до сих пор защищают осажденный город. Россия полна решимости взять город, но с учетом того, что обе стороны несут тяжелые потери, а Россия не получает больших успехов, его захват станет символической политической победой Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский и его советники заявили, что украинские военные еще не решили, выводить ли свои войска из Бахмута, добавив: «Мы не будем жертвовать всем нашим народом просто так».

Население приспосабливается к жизни под угрозой бомбежек

Поскольку война продолжается, мирные жители Часового Яра, города менее чем в 10 километрах от Бахмута, вынуждены приспосабливаться к жизни в условиях растущей угрозы бомбардировок. Многие живут в морозных условиях, практически не имея доступа к сохранению тепла.

С октября Россия бомбила ключевые объекты Украины с помощью ракет и беспилотников, нарушив водо-, тепло- и электроснабжение миллионов людей.

Но Киев по-прежнему настроен оптимистично: он пережил худшее из сражений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в среду, что Украина преодолела «ужас зимы», который обрушил на его страну российский лидер Владимир Путин, и приветствовал первый день весны как еще одно «крупное поражение» Кремля.