Его ВВП является 12-й по величине экономикой в ​​​​мире по данным Международного валютного фонда, на 25% меньше, чем Италия, и на 20% меньше, чем Канада, две страны с частью населения.

Ответ прост: нефть и природный газ.

Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и одним из крупнейших экспортеров нефти. Некоторые эксперты говорят, что сокращение этого экспорта может поднять цены на эти товары, по некоторым оценкам, до 50%, что намного выше, чем очень простые однозначные скачки цен, наблюдавшиеся на прошлой неделе.

«Это не Северная Корея, это не Венесуэла, это не Иран», — сказал Джош Липски, директор Центра экономики Земли Атлантического совета, международного аналитического центра. «За счет энергии [Russia] Экспорт систематически и особенно важен для мирового энергетического рынка».

Санкции, объявленные на этой неделе в отношении России, включают сокращение ее энергетического сектора. Липски утверждает, что если Запад запретит экспорт энергоносителей из России, это поднимет цены на энергоносители в интересах российской экономики. Чем это больно. Он сказал, что Россия найдет других покупателей своей энергии, таких как Китай, и что денег будет больше, а не меньше.

«Да, эмбарго на экспорт энергоресурсов было бы серьезным шагом». он сказал. «Но будет ли это действительно иметь желаемый эффект?»

Европейские страны сейчас сильно зависят от российской нефти и природного газа Гэри Клайд Хофавер, старший коллега из Института международной экономики Петерсона, заявил, что не готов пойти на такой шаг.

«Европе придется прибегнуть к контролю над ценами и пайками», — сказал он. «Это очень непопулярно. Они не хотят платить цену».

Россия также богата другими природными ресурсами, в том числе древесиной и многими полезными ископаемыми. Это второй по величине производитель титана, важного для авиационной промышленности, и пятый по величине производитель металла в Украине. Генеральный директор Дэйв Кэлхун признал январский звонок по доходам, заявив, что у Boeing могут возникнуть проблемы, если поставки будут прекращены.

«Пока геополитическая ситуация стабильна, проблем нет. Если нет, то мы будем защищены на время, но не навсегда», — сказал он. В то время.

Но Россия не является крупным рынком для западного экспорта. Согласно торговым данным, в прошлом году Соединенные Штаты экспортировали в Россию товаров на сумму всего 6,4 миллиарда долларов. Экспорт в маленькую Бельгию. (Для сравнения, экспорт США в Китай в прошлом году составил 151 миллиард долларов.)

«Россия невероятно незначительна в мировой экономике, если не считать нефти и газа», — заявил на этой неделе New York Times Джейсон Фурман, председатель Совета экономических консультантов администрации Обамы. «По сути, это большая заправочная станция».

Страна, которая первой запустила спутник и человека в космос, сильно отстает от остального мира в области технологий.

По словам Хофавера, Россия находится в авангарде военных технологий и искусственного интеллекта, не говоря уже о криптовалюте. Но это зависит от импорта других видов технологий, а не от внутреннего производства. Ограничения на экспорт технологий в Россию повлияют на ее экономику.

Большой вопрос заключается в том, как долго продлятся санкции против нации бария?

Липски и Хофавер Хотя санкции США против Северной Кореи и Кубы, возможно, не вводились десятилетиями, обе страны надеются, что они продлятся еще долгие годы. Дальнейший ущерб экономике России из-за введения долгосрочных санкций,

«Барьеры могут долго не давать о себе знать», — сказал Липски.