Его ВВП является 12-й по величине экономикой в мире по данным Международного валютного фонда, на 25% меньше, чем Италия, и на 20% меньше, чем Канада, две страны с частью населения.
Ответ прост: нефть и природный газ.
«Это не Северная Корея, это не Венесуэла, это не Иран», — сказал Джош Липски, директор Центра экономики Земли Атлантического совета, международного аналитического центра. «За счет энергии [Russia] Экспорт систематически и особенно важен для мирового энергетического рынка».
Санкции, объявленные на этой неделе в отношении России, включают сокращение ее энергетического сектора. Липски утверждает, что если Запад запретит экспорт энергоносителей из России, это поднимет цены на энергоносители в интересах российской экономики. Чем это больно. Он сказал, что Россия найдет других покупателей своей энергии, таких как Китай, и что денег будет больше, а не меньше.
«Да, эмбарго на экспорт энергоресурсов было бы серьезным шагом». он сказал. «Но будет ли это действительно иметь желаемый эффект?»
«Европе придется прибегнуть к контролю над ценами и пайками», — сказал он. «Это очень непопулярно. Они не хотят платить цену».
Россия также богата другими природными ресурсами, в том числе древесиной и многими полезными ископаемыми. Это второй по величине производитель титана, важного для авиационной промышленности, и пятый по величине производитель металла в Украине. Генеральный директор Дэйв Кэлхун признал январский звонок по доходам, заявив, что у Boeing могут возникнуть проблемы, если поставки будут прекращены.
«Пока геополитическая ситуация стабильна, проблем нет. Если нет, то мы будем защищены на время, но не навсегда», — сказал он. В то время.
Но Россия не является крупным рынком для западного экспорта. Согласно торговым данным, в прошлом году Соединенные Штаты экспортировали в Россию товаров на сумму всего 6,4 миллиарда долларов. Экспорт в маленькую Бельгию. (Для сравнения, экспорт США в Китай в прошлом году составил 151 миллиард долларов.)
«Россия невероятно незначительна в мировой экономике, если не считать нефти и газа», — заявил на этой неделе New York Times Джейсон Фурман, председатель Совета экономических консультантов администрации Обамы. «По сути, это большая заправочная станция».
Страна, которая первой запустила спутник и человека в космос, сильно отстает от остального мира в области технологий.
Большой вопрос заключается в том, как долго продлятся санкции против нации бария?
Липски и Хофавер Хотя санкции США против Северной Кореи и Кубы, возможно, не вводились десятилетиями, обе страны надеются, что они продлятся еще долгие годы. Дальнейший ущерб экономике России из-за введения долгосрочных санкций,
«Барьеры могут долго не давать о себе знать», — сказал Липски.
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