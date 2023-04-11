Второе здание рушится в районе Ла-Сьерра в Тихуане — NBC7 Сан-Диего

Об этой статье сообщил Telemundo 20. Чтобы прочитать оригинальную историю, перейдите на кликните сюда.

Еще одно здание рухнуло в районе Ла-Сьерра в Тихуане в воскресенье после того, как первое рухнуло на землю в начале апреля.

С раннего утра 27 марта Земля движется безостановочно. По словам генерального секретаря правительства Мигеля Анхеля Боганды, хотя владелец собственности обсуждал вопрос о безопасном сносе здания, в реализации этих планов не было необходимости, поскольку здание рухнуло.

«Время и вес победили, продолжайте двигаться. Так твердили эксперты. Затем в 8:07 здание рухнуло. — сказала Боганда.

Это был момент, запечатленный сотрудниками службы экстренной помощи, работающими круглосуточно и без выходных, которые были развернуты для наблюдения за территорией. Рафаэль Каррильо, начальник пожарной охраны Тихуаны, сказал, что дежурный персонал запечатлел моменты, предшествовавшие обрушению, и заблокировал дорогу до того, как здание рухнуло.

«Конечно, мы видели, как движется земля, и воспользовались этим как возможностью перекрыть дорогу, чтобы предотвратить любые опасности», — сказал Каррильо.

После крушения экипажи начали осматривать территорию. Но по мере того, как они продолжают оценивать расположение магазинов и домов в окрестностях, земля продолжает двигаться и меняться.

«Из предприятий, которые были внизу, только одно с окнами было полностью уничтожено. Здания справа все еще стоят, так что посмотрим, сможем ли мы проникнуть в эти здания и вынести вещи жителей», — сказал Бернардо. Вильегас, директор службы гражданской защиты Тихуаны.

Некоторые жители Ла-Сьерры, такие как Альберто Рамирес, беспомощно наблюдали, как земля рушилась, лишая семьи их имущества в мгновение ока.

«Мы всегда чувствовали себя уязвимыми, но теперь мы чувствуем это немного больше, и нам придется принять меры, когда я буду дома», — сказал Рамирес. У нас также есть склон, и мы планируем посадить там деревья. Что корни проходят сквозь слои и что земля крепче укореняется».

Несколько лет назад семья занималась аналогичной работой в той же области.

«Холм обрушился, похоронив нашу кухню в щебне», — сказал Рамирес.