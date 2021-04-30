Второй россиянин, перешедший в клуб Премьер-лиги за неделю

5:33 29 апреля 2021 г.

Глостер объявил о подписании контракта с российским тестовым тестом Кирилла Готовцева на сезон 2021/22, всего через несколько дней после завершения соревнований Галлахера в Премьер-лиге, подписав с Владимиром Подризовым, еще одним третьим в тесте уровня, краткосрочным контрактом до его окончания. время года.

Готовцев приедет в Кингсхольм из российского клуба «Красный» Красноярск, привезя с собой в Глостер международный опыт после того, как он представлял свою страну на чемпионате мира 2019 года в Японии и снова на недавнем чемпионате Европы по регби.

До того, как заняться регби, 33-летний борец был одаренным борцом вольного стиля, завоевав бронзовую медаль на чемпионате России 2010 года. Говорят, что он весит 119 кг.

Энди Эллис, бывший полузащитник All Blacks, рассказывает о качестве MLR

Алекс Браун, главный операционный директор Gloucester, с нетерпением ждет, когда россиянин войдет в жизнь Премьер-лиги. Кирилл был стойким исполнителем России на протяжении последних нескольких лет.

«Он очень сильный игрок и доминирующий игрок, владеющий мячом, и он добавит к нам ресурсов в первом ряду. Мы очень рады видеть Карела в следующем сезоне, и мы уверены, что он отлично подойдет в Кингсхольме».

Новое подписание Премьер-лиги произошло через неделю после того, как лондонская ирландская команда объявила, что выбрала Подрысова, соперника Готовцева за третью строчку России, из ВВИ-Подмосковья. В последние недели он тренировался с лондонским клубом, прежде чем согласился на краткосрочный контракт, который продлится с ним до этого сезона.

27-летний футболист выигрывал 34 раза для своей страны, а также входил в состав сборной России, которая участвовала в чемпионате мира 2019 года. «Я очень рад быть здесь», – сказал Подрезов, предлагающий весы до 121 кг. . «Это отличная возможность для меня, и я очень этого жду. Все в клубе были очень приветливы, и я рад помочь команде до конца сезона».

Сборная Англии намерена пропустить несколько мега-матчей, в том числе финал Кубка Вызова, если в субботу Бат победит Монпелье. https://t.co/xjuPPSrFwh RugbyPass 28 апреля 2021 г.

рекомендуемые Больше новостей