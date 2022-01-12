Гарбинье Мугуруса «управляется с тревогой», чтобы сделать начало сезона победным

Третий посев на Открытом чемпионате Австралии по теннису Гарбине Мугуруса уверенно начала свой сезон с уверенной победы над Екатериной Александровой в среду на Sydney Classic. Третья ракетка мира испанец, сыгравший прощальный матч первого круга в Сиднее, выдержал во втором сете россиянина, занявшего 40-е место, и выиграл со счетом 6-1, 7-6 (7/4).

Теперь Мугуруса сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале после победы над бельгийкой Элизой Мертенс со счетом 6-3, 6-4.

Мугуруса, бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров Большого шлема, станет одним из главных претендентов на участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису на следующей неделе.

Ее лучший результат был в Мельбурн-парке в 2020 году, когда она заняла второе место, опередив победительницу Софию Кенин.

28-летняя Мугуруса, которая сыграла свою первую игру после победы в финале WTA в ноябре, сказала, что ее воодушевило то, как она сохранила свою силу, когда во втором сете столкнулась с пятью сет-пойнтами.

«Я была очень рада, что во втором сете я держалась очень круто, когда я проигрывала 5-4, подавала и набрала столько очков, что можно немного расстроиться», — сказала она.

«Итак, чтобы преодолеть беспокойство, вы играете в первую игру года и хотите выиграть, и вы хотите начать правильно.

Последний матч был два месяца назад, так что это было давно».

Онс Жабер из Туниса подготовилась к своему первому турниру Большого шлема в году, победив двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову со счетом 6-4, 6-4.

27-летняя спортсменка совершила прорыв в 2021 году, выиграв свой первый титул WTA в одиночном разряде и впервые поднявшись в топ-10.

Заняв седьмое место на этой неделе в Сиднее, Джабер вышла сзади в обоих сетах и ​​впервые за четыре попытки обыграла Квитову, чтобы подготовиться к четвертьфиналу против эстонки Анетт Контавейт.

Контавейт с четвертым посевом одержала легкую победу со счетом 6-3, 6-1 над Еленой Габриэллой Росс из Румынии.

В мужской лотерее четверо из пяти лучших игроков прошли без особых проблем.

Россиянин Аслан Карацев, занявший первое место, обыграл серба Миомира Кекмановича 7-5, 6-4, а британец Дэн Эванс, занявший третье место, разгромил испанца Педро Мартинеса 6-2, 6-3.

Позднее в среду сыграет Николоз Басилашвили, занявший второе место, а сыграет бывшая первая ракетка мира Энди Мюррей.

повышение

Открытый чемпионат Австралии стартует в понедельник.

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