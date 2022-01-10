Генсек НАТО предупредил Россию о «больших расходах», если она нападет на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник предупредил Россию о «больших расходах», если она начнет еще одно нападение на Украину, заявив, что он надеется, что зашедшие в тупик переговоры проложат путь к дипломатическому решению.

«Мы усердно работаем над мирным политическим путем и готовы продолжать работу с Россией, чтобы попытаться найти этот путь к мирному решению», — сказал Столтенберг перед встречей с вице-премьер-министром Украины.

В то же время мы должны быть готовы к тому, что Россия вновь сделает выбор в пользу применения вооруженной силы и выберет конфронтацию, а не сотрудничество.



Столтенберг говорил, когда высокопоставленные официальные лица США и России проводили в Женеве встречу с высокими ставками по поводу кризиса.

За этим в среду последуют переговоры в Брюсселе между Россией и всеми 30 странами-членами НАТО.

«Нам также необходимо послать России очень четкий сигнал о том, что мы едины и что Россия понесет огромные издержки — экономические и политические издержки, если она снова применит военную силу против Украины», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что коалиция оказывает «поддержку Украине и помогает ей отстаивать право на самооборону».

Столтенберг сказал, что он не ожидает, что переговоры на этой неделе «решат все вопросы», но хотел бы начать процесс политического решения.

«Мы стремимся к соглашению о дальнейших действиях, процессе и серии встреч», — сказал он.

Москва выдвинула ряд требований безопасности для Соединенных Штатов и НАТО, таких как отказ от предоставления Украине членства в альянсе и вывод сил, близких к России.

Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что не Москва должна определять курс других стран, но настаивают на том, что готовы выслушать «озабоченность» России.

Ольга Стеванишина, один из четырех вице-премьер-министров Украины, заявила, что «любые обсуждения гарантий безопасности должны начинаться с вывода российских войск с территории Украины.

«Россия требует безоговорочной капитуляции и требует подрыва основных принципов функционирования демократических стран и принципов НАТО», — заявила она.

«Мы считаем, что Россия просчиталась в ситуации, и мы в значительной степени полагаемся на наших союзников, их единство и их уверенность в защите безопасности и стабильности в Европе», — добавил он.

