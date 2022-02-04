Даже небольшие обновления Battlefield 2042 задерживаются

Снимок экрана : Поле битвы 2042

Только в начале этой недели мы сообщали тот Поле битвы 2042 первые крупные обновления контента не будут выходить в течение нескольких месяцев. Теперь небольшие обновления также отодвигаются.

«Нам пришлось принять несколько важных решений, чтобы гарантировать, что наш следующий набор обновлений может быть сосредоточен на предоставлении этих улучшений», — заявила EA относительно основных обновлений, таких как новые карты, несколько дней назад, «с наиболее существенным во-первых, перенести дату выпуска нашего первого сезона на начало лета».

Ранее сегодня, как часть анонса небольшого исправления, EA сообщила, что следующая игра МБ обновление, которое принесет то, о чем фанаты просили с момента запуска, обновленное табло — тоже задержался. Первоначально анонсировано в январе для запуска в февралеэто обновление не будет выпущено до марта.

Поле битвы 2042 запущен в абсолютном состоянии, но, несмотря на множество странных проблем в игре — и черные дыры там, где, кажется, должно быть больше игры —Я до сих пор наслаждаюсь этим, потому что хаос сражений на 128 игроков — это невероятный опыт.бородавки и все такое.

Это сказано! Только два игровых режима максимально используют это (Завоевание и Прорыв), и так мало людей играет на одной и той же горстке карт, что теперь я даже не могу присоединиться к игре Прорыв в половине случаев, потому что игроков не хватает.

Это говорит о более широкой проблеме игры, которая заключается в том, что негативные отзывы и ядовитая молва стали настолько распространенными, что 2042 г. общее количество игроков находится в свободном падении, и никакие хотфиксы или крошечные обновления не изменят этого. Ему нужны две вещи, если он когда-либо собирается добиться успеха: новые вещи и течение времени для новых вещей и крошечных обновлений, чтобы медленно улучшать ситуацию — и чем больше он должен отодвигать их назад, и чтобы было видно, что они задерживают обновления, необходимые для исправить игру, которая явно была не в состоянии запуститься, тем сложнее это будет.