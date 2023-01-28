Датой выпуска Starfield по-прежнему является первая половина 2023 года, несмотря на явное отсутствие в предложении Xbox.

Давайте просто перейдем к делу. он звездное поле задерживать?

официально нет. И, чтобы быть честным с Microsoft и Bethesda Game Studios, они уже сказали нам, что мы ничего не услышим о следующей эпической ролевой игре Тодда Ховарда во время Прямой доступ для разработчиков в среду. Будет отдельное шоу звездное поле в какой-то момент. В комнате все еще нет чертового слона, особенно если показать две из четырех игрушек… Редфолл И The Elder Scrolls Onlineх нихром Expansion — это большие проекты Bethesda, которые стартуют в мае и июне соответственно. Маловероятно, что Bethesda захочет прекратить интерес к этим проектам (или звездное поле) через наборы этой игры в окне выпуска в мае или июне.

Напомним, что во время шоу Xbox и Bethesda в июне прошлого года Microsoft написала фанатам долговую расписку, пообещав, что звездное поле Она войдет в большой каталог долгожданных игр, которые будут выпущены в первой половине 2023 года (и, как первые игры, будут доступны в тот же день подписчикам Xbox Game Pass).

Обновления, которые мы получили от Xbox и Bethesda в среду, показывают, что первая половина игрового календаря Microsoft на 2023 год теперь выглядит так:

18 апреля Легенды Майнкрафт

2 мая — Редфолл

20 июня The Elder Scrolls Online: Некром

2023 г. — Форза Моторспорт

Разве что у пользователей Xbox внезапное падение тени, а-ля Танго Геймворкс Привет Фэй Рашпланирование звездное поле — Как бы неразумно это ни звучало, запуск этой научно-фантастической RPG начинает казаться скользким. (как есть Форзас; Microsoft и Turn 10, похоже, не желают переносить свою гоночную игру на первую половину 2023 года.)

Самая свежая информация о звездное полеЗапущенный в мае этого года, Bethesda сообщила фанатам, что это Перенесено на первую половину окна запуска 2023 г. (С Редфолл.) Microsoft во время прошлогоднего летнего шоу E3, примыкающего к E3, проделала большую работу, рассказав фанатам обо всем, во что они хотели бы поиграть. прибыть к первому тайму 2023. звездное поле Подразумевалось, что это одна из таких вещей.

В ноябре Ховард, креативный директор Bethesda Game Studios, говорил с подкастером Лексом Фридманом о звездное поле И трудное решение отложить игру в первый раз, с ее запуска в ноябре 2022 года до несколько менее ясного окна, которое у нее есть сейчас.

«Я хочу, чтобы он был рядом» Говард сказал. «Мы тоже этого хотим. И я бы хотел, чтобы они не тянули так долго, как они. Но они делают это».

Мы спросили представителей Xbox и Bethesda, звездное поле Это следует считать опозданием. Сомнительно, что они захотят прокомментировать это, но если они это сделают, мы обязательно обновим здесь.