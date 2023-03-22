Дерипаска отрицает, что солгал лондонскому суду в споре с российским бизнес-магнатом

Автор Сэм Тобин

ЛОНДОН (Рейтер) — Российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска в среду опроверг ложь о переводе группы InPlus из Джерси в Россию, чтобы избежать санкций США, поскольку его бывший деловой партнер оспаривает тюремное заключение в Высоком суде Лондона.

Дерипаска, основатель алюминиевого гиганта «Русал», с 2010 года ведет спор с бывшим министром финансов России Владимиром Чернухиным по поводу совместного предприятия по развитию недвижимости в Москве.

Чернухин, чья жена Любовь Чернухина с 2012 года пожертвовала более 2 миллионов фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) правящей Консервативной партии Великобритании и законодателям, говорит, что Дерипаска неуважительно относится к суду за то, что якобы позволил EN+ Group, которой принадлежит 57% акций Русала, «Ревибрация» в 2019 году в ответ на санкции США.

Неуважение к суду может быть наказано лишением свободы на срок до двух лет и неограниченным штрафом.

Адвокаты Чернухина утверждают, что Дерипаска нарушил обязательство держать 45,5 млн акций EN+ на Джерси, чтобы погасить долг Чернухину в размере 95 млн долларов, который с тех пор был полностью выплачен.

Представитель Чернухина Джонатан Кроу заявил во вторник, что акции обесценились из-за трудностей с взысканием с Дерипаски долга в России.

Но Дерипаска, который отрицает нарушение залога, утверждает, что акции EN+ были бы обесценены, если бы компания не была повторно разделена, потому что компания обанкротилась бы.

Давая показания по видеосвязи из Москвы, Дерипаска заявил, что согласился сократить свою долю в EN+ до уровня менее 50% и назначить в ее совет независимых директоров, чтобы снять санкции США, поскольку «выхода нет».

Он добавил, что российский государственный банк ВТБ, которому EN+ должен около $1 млрд, попросил EN+ переехать в Россию, чтобы утвердить план.

Его адвокат Томас Грант заявил во вторник, что Дерипаска предоставил доказательства из России отчасти потому, что британские санкции, введенные из-за его предполагаемых связей с Кремлем, не позволили ему поехать в Лондон.

История продолжается

Грант также сказал, что обвинения США в предполагаемых нарушениях санкций могут побудить власти США потребовать экстрадиции Дерипаски из Лондона.

(1 доллар = 0,8167 фунта)

(Отчетность Сэма Тобина, редактирование Марка Поттера)