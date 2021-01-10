Джесси Дигинс выигрывает первый титул в лыжной гонке в США

Джесси Дейгенс из США расплакалась после завершения женского лыжного тура, командного старта на дистанции 10 км в Валь-ди-Вимме, Италия, в воскресенье, 10 января 2021 года. Диггинс финишировал вторым и завоевал трофей Tour de Ski. (AP Photo / Алессандро Тровати)

Val di Femme Джесси ДеГенс выиграл первый титул в США в воскресной гонке Тур де Ски.

Диггинс заняла второе место в заключительном этапе 10-километрового забега 10-дневного соревнования в Италии и Швейцарии, превзойдя женскую хронологию после семи этапов.

В последний раз она провела более трех часов, отставая от россиянки Юлии Стобак на 1 минуту 24 секунды. Шведка Иба Андерсон заняла третье место.

За 15 лет марафонских соревнований третье место Диггинса три года назад было единственным подиумом для американского мужчины или женщины.

Четыре разных норвежца собрались, чтобы выиграть последние семь соревнований женского фигурного катания. Лыжные гонки Force не участвовали в соревнованиях 2021 года из-за опасений по поводу безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Дедженс из Сент-Пола, штат Миннесота, выиграл олимпийскую золотую медаль на зимних играх в Пхенчхане 2018 года в гонке с командой Кейкана Рэндалла.

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