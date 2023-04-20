Джонатан Мейджорс покидает совет по кинематографии Готэма

Джонатан Мейджорс разрыв связей с Готэмским институтом кино и медиа в связи с последним поворотом в ссоре актера 25 марта. Арест.

Ярмарка Тщеславия подтвердил это Джеффри Шарп Исполнительный директор Готэмского института кино и медиа сегодня поделился с советом запиской, в которой говорится, что Мейджорс решил временно выйти из правления Готэмского института кино и медиа и своей работы от имени Инициативы Сидни Пуатье.

На церемонии вручения наград Gotham Awards 2022 Мейджоры вышли на сцену, чтобы вручить награду семье Пуатье в честь покойного актера, скончавшегося ранее в том же году. «Его работа и его активность изменили то, как мы смотрим фильмы и то, как мы видим себя», — сказал он на сцене. На мероприятии Majors объявили об инициативе Gotham Sidney Poitier Initiative, которая была призвана поддержать новое поколение кинематографистов посредством наставничества и финансирования. Майоры были Присоединяйтесь к совету директоров в 2022 году.

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За последние несколько дней произошел шквал движений, когда речь идет о командах и проектах, связанных с дисциплинами. Сообщается, что его рекламная компания и управляющая компания разорвали с ним отношения, и говорят, что он больше не связан с художественным фильмом. Парень в моем подвале и биографию Отиса Реддинга, которую он рассматривал. Рекламная кампания чемпионской команды Texas Rangers Majors также была запрещена к показу.

Мэйджорс был арестован в Нью-Йорке 25 марта по обвинению в удушении, нападении и растлении во время предполагаемого домашнего спора с женщиной. Верит быть его романтическим партнером. Адвокат майоров Прия Чоудхури Он заявил: «Джонатан Мейджорс совершенно невиновен и, возможно, стал жертвой ссоры с женщиной, которую он знал». Он также выпустил набор текстовых сообщений между Мейджорсом и женщиной, утверждающей невиновность ее клиента. Судебное заседание назначено на 8 мая.

Предполагаемый инцидент произошел в то время, когда Мейджорс достигал новых высот в своей голливудской карьере. в страна любви Актер снялся в обоих Человек-муравей и Оса: Квантомания И Кредо III Недавно его представили на церемонии вручения премии «Оскар». Пока нет новостей о двух из его крупнейших предстоящих проектов. Он должен был сыграть Канга в нескольких будущих фильмах Marvel, в фильме «Сандэнс», журнал сновидений, Он был приобретен Searchlight Pictures для выпуска вне фестиваля.