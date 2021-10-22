Екатерина Александрова победила Арину Сабаленко и вышла в полуфинал Кубка Кремля

МОСКВА – Первый турнир Арины Сабаленко после положительного результата теста на коронавирус завершился всего после двух матчей.

Белоруска, занявшая второе место, в четвертьфинале Кубка Кремля уступила Екатерине Александровой 6: 3 6: 4.

В полуфинале Александрова встретится с Марией Скари.

Сабаленко играла в своем первом турнире после выхода в полуфинал US Open в прошлом месяце. Затем она пропустила турнир в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, после положительного результата теста на коронавирус.

В Москве Сабаленко вышла в первый раунд, а во втором обыграла Агла Томлянович.

Страшно забронировала себе место в полуфинале, победив Симону Халеп 6-4, 6-4, после того, как отстала от румынки, которая дважды проиграла со счетом 5-1 во втором сете.

Гарбине Мугуруза также проиграла 6-1 6-1 всего за 48 минут Анетт Контавейт после того, как двукратный чемпион Большого шлема проиграл три подачи подряд в конце первого сета и в начале второго.

Контавейт вышла в свой пятый полуфинал в этом году, поскольку она стремится к третьему титулу за столько же месяцев после победы в чемпионате Кливленда в августе и Остраве в сентябре.

Контавейт сыграет с Маркетой Вондроусовой, которая обыграла четвертого посева Анастасию Павлюченкову 6-4, 6-2.

В мужской жеребьевке местные болельщики гарантированно увидят российского финалиста после того, как Аслан Карацев и Карен Хачанов выиграли свои четвертьфинальные матчи в прямых сетах и ​​теперь встретятся в полуфинале. Карацев обыграл ветерана француза Жиля Симона 6-4, 6-3, а Хачанов обыграл Джона Миллмана 7-6, 7-6 (4).

Двукратный чемпион Кубка Кремля Марин Чилич обыграл Педро Мартинеса 6: 1, 6: 2 и организовал полуфинальную встречу с Рикардасом Беранкесом, который обыграл Адриана Маннарино 6: 2, 7: 6 (1).