ЕС надеется ввести санкции против Мали и российских наемников

Хосеп Боррелл, координатор внешней политики Европейского союза, заявил в понедельник, что Европейский союз планирует принять меры против любого, кто препятствует политическому переходу в Мали, и составляет список санкций, которые будут введены в отношении российских наемников, назначенных правительством Мали для бороться с экстремистами.

После председательства на встрече министров иностранных дел ЕС Боррелл сказал, что они согласились создать систему, чтобы наложить замораживание активов и запреты на поездки финансовых чиновников и организаций в более позднее время.

«Это позволит нам наложить санкции на тех, кто препятствует переходу», — сказал Боррелл.

Мали изо всех сил пытается сдержать радикальное исламистское восстание с 2012 года. Радикальные повстанцы были лишены власти в городах на севере Мали в результате военной операции под руководством Франции, но они перегруппировались в пустыне и начали атаковать малийскую армию и ее союзников. .

В июне полковник Асими Гета был приведен к присяге в качестве главы переходного правительства после совершения второго переворота за девять месяцев. Мали сталкивается с растущей изоляцией от международного сообщества из-за захвата власти хунтой. Выборы назначены на февраль, но Евросоюз опасается, что они будут отложены.

Боррелл сообщил журналистам, что министры также дали зеленый свет официальным лицам составить список санкций, которые следует ввести в отношении поддерживаемой Кремлем частной военной компании Wagner Group. Россия отрицала какое-либо официальное военное вмешательство в Мали.

«Был достигнут консенсус, чтобы двигаться дальше, чтобы также принять ограничительные меры против этой группы», — сказал Боррелл. Список имен и организаций, связанных с группой Вагнера, будет рассмотрен на следующей встрече министров иностранных дел 13 декабря.

Западные правительства и эксперты ООН обвинили группу Вагнера в нарушении прав человека в Центральноафриканской Республике и в причастности к конфликту в Ливии. И Франция, и Германия возражали против присутствия своих наемников в Мали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что компания имеет «законное» право находиться в этой западноафриканской стране, потому что она была приглашена переходным правительством, и настаивал на том, чтобы российское правительство не участвовало.