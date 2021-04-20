В 2018 году Великобритания заявила, что идентифицировала двух российских агентов, которые были найдены блуждающими в бессонном английском городе после того, как бывший российский двойной агент Сергей Скрибал был найден без сознания на скамейке в парке в Солсбери.

Вскоре их лица были признаны во всем мире после того, как власти Великобритании опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых было установлено, что они – Александр Петров и Руслан Поширов.

Британия сообщила, что они отправились в Солсбери, чтобы убить Скриббла, который намазал свою дверную ручку нервно-паралитическим веществом Новичок.

Разведывательная база Беллингей, которая в основном использует методы разведки с открытым исходным кодом (OSINT), позже пришла к выводу, что они были агентами российской военной разведки ГРУ и что их имена были псевдонимами, использованными в поддельных паспортах.

Теперь «Петров» и «Поширов» связаны с очередной атакой на европейскую землю.

В минувшие выходные полиция Чешской Республики заявила, что подозревает двух человек, погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в восточной деревне Вирпедис в 2014 году.

Аналитики говорят, что метод действий Москвы многое говорит о ее тайных операциях: быстрые, безответственные и неустрашимые перед последствиями.

Во время побега от покушения на Scribball 2018 местная женщина была убита после того, как подняла бутылку духов, выброшенную Новичком.

Беллинг и Поширов – или Анатолий Себика и Александр Мишкин, согласно Bellingat – мало что сделали, чтобы скрыть свое присутствие в Великобритании.

Их лица и движения были сфотографированы из аэропорта Гатвик в Лондоне в Солсбери и обратно в Лондон, откуда они вылетели из Хитроу в Москву.

В заявлении для британской прессы в то время Беллингад обнаружил один из личных автомобилей пары, зарегистрированный в ГРУ. Паспорта с их псевдонимами были выданы практически одновременно.

Вскоре они появились на телевидении и дали интервью Маргарите Симонян, спонсируемой Кремлем телекомпании RT (ранее Russia Today) в России, после того, как президент Владимир Путин заявил, что они не сделали ничего плохого.

Казалось бы, нервные на глазах у публики, они сказали, что они были торговцами спортивными предметами, которые отправились на экскурсию в Солсбери.

Чешская ссылка

В субботу их лица снова попали в новости, когда чешское правительство обвинило их в саботаже – теракт в 2014 году ранее считался несчастным случаем.

По данным BBC, для установления личности агентов важным было электронное письмо от Национальной гвардии Таджикистана, в котором требовалось, чтобы два человека получили доступ к складу боеприпасов и приложили копии их паспортов.

Лица в паспортах – Руслана Табарова из Таджикистана и Николаса Боба из Молдовы – соответствовали Петрову и Поширову, которые были сняты в Великобритании.

Многие в российских социальных сетях выражают возмущение по поводу того, что агентов дважды разоблачали.

«Петров и Поширов – это отличный сериал! Лучше, чем Джеймс Бонд», – пошутил он пользователю Twitter.

Но военный аналитик Александр Голдс сказал, что эти двое «сделали свою работу» в чешском деле, и их личность была установлена ​​лишь шесть лет спустя.

«Рано или поздно агент, особенно диверсант, будет уволен», – сказал Голдс AFP.

Однако в последние годы Петров и Поширов были не единственными российскими агентами.

‘Послушный, но некомпетентный’

В 2018 году Нидерланды выслали четырех россиян, которые утверждали, что они агенты ГРУ, обвинив их в попытке взломать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Полиция нашла несколько улик, в первую очередь счет за такси, чтобы проехать от базы российской военной разведки в Москве до аэропорта.

Согласно подробностям, раскрытым Нидерландами, Беллинггад не подозревал 305 агентов ГРУ. Каждый из них зарегистрировал свои автомобили по официальному адресу агентства.

В декабре 2020 года Bellingat и российский оппозиционер Алексей Навальный объявили, что нашли виновных, отравивших Новичок – тот же яд, который применялся против Scribal.

В том же месяце Навальный сказал, что обманом заставил сотрудника службы безопасности признать, что внутренняя разведка Федеральной службы безопасности (ФСБ) пыталась убить его с помощью ядовитой атаки – под его видом.

Аналитики говорят, что эти на грани дилетантства ошибки контрастируют с описаниями знаменитых подвигов советских агентов.

Но российские шпионские агентства и их вербовка претерпели изменения за годы, прошедшие после распада Советского Союза в 1991 году.

«Это их политика найма: прежде всего, найти полностью преданных делу агентов, которые хотят выполнять приказы», ​​- сказал AFP Андрей Солдатов, эксперт по разведывательным службам, перед чешским делом, которое нанесло ущерб профессии. «Вы получите послушных, но некомпетентных шпионов».