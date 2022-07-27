Западные санкции жалят, но не калечат российскую экономику — Politico

Западные санкции наносят ущерб экономике России, но, как показывают новые данные, резервы Кремля по-прежнему растут благодаря росту цен на сырьевые товары.

Российский экспорт нефти, газа и металлов значительно сократился в прошлом месяце, поскольку объявления о санкциях подстегнули иностранных покупателей, согласно оценке Кремля, опубликованной российской ежедневной газетой. Ведомости — Но инфляция смягчила влияние на государственные доходы.

С началом войны России против Украины и ответными санкциями Запада Москва У матери было О его экспорте и финансовых показателях. Даже российское правительство. просил Его экономика растет, а санкции слишком болезненны для Запада.

Тем не менее ясно, что санкции — и собственные попытки России использовать экспорт энергоносителей в качестве политического оружия — оказывают влияние.

Ежемесячные поставки нефти упали на 13 процентов с мая по июнь, с 18,9 млн тонн до 16,5 млн тонн, но выручка фактически увеличилась с 10,2 млрд евро до 10,5 млрд евро и выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Экспорт российского газа в июне сократился примерно на четверть по сравнению с прошлым годом, но доходы выросли до 11,1 млрд долларов по сравнению с 3,6 млрд долларов. Цены на сырую нефть удвоились по сравнению с прошлым годом, а цены на природный газ выросли в шесть раз.

Санкции ЕС в отношении нефти на самом деле не вступят в силу до конца этого года или 2023 года — газ даже не находится под санкциями ЕС. Это означает, что недостатком трейдинга является «слишком много рисков, самопозволение».[ing]Компании считают российские ископаемые виды топлива токсичными», — сказала Мария Шакина из НИИ международных стратегических исследований.

Запад, включая Европейский союз, обрушил на Россию волну экономических санкций с тех пор, как Москва вторглась в Украину в конце февраля. Наряду с нефтью и некоторыми металлами ЕС запретил импорт, например, угля и золота, а также объявил вне закона экспорт ключевых технологий двойного назначения, таких как микрочипы, в попытке притупить военную экономику России.

Помимо российского экспорта, еще одним ключевым показателем является объем импорта страны: некоторые аналитики оценивают импорт в апреле. Мог уронить на 80 процентов выше, чем в предыдущем году, что указывает на промышленный и экономический спад в стране.

Международный валютный фонд во вторник Опубликовано Его прогнозы годового роста предсказывают 6-процентное сокращение в России, в то время как страны ЕС, такие как Германия, вырастут на 1,2 процента, Франция — на 2,3 процента и Италия — на 3 процента.

Стабильный денежный поток

Хотя российские данные показывают, что экспорт страдает, они также вызывают вопросы об эффективности западных санкций.

Шакина сказала, что заявление ЕС о том, что он планирует ввести эмбарго на российскую нефть, «сигнализирует рынку о том, что поставки нефти будут ограниченными… поэтому цены выросли, что на самом деле выгодно России».

В июне председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен сказал В нем утверждалось, что санкции ЕС «сокрушают зубы в российской экономике», а снижение доверия к российским энергоносителям «истощит военную казну Путина».

Но, согласно прогнозам российского правительства, включенным в отчет «Ведомостей», доходы российского государства от нефти и газа фактически увеличатся в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Около 41% государственного бюджета в этом году будет приходиться на два вида ископаемого топлива по сравнению с 35,8% в 2021 году, или примерно 170 миллиардов евро.

По мнению Александра Капуевой, старшего аналитика Московского аналитического центра Карнеги, вопрос о том, работают ли санкции, зависит от того, что понимать под словом «работать».

Россия «определенно» войдет в рецессию и увидит упадок в своих секторах телекоммуникаций, производства оружия и нефти, потому что ей закрыт доступ к высокотехнологичному западному импорту, сказал он, но добавил: [sanctions policy] Изменить кремлевские расчеты и оказать достаточное давление на Россию, чтобы она изменила свою политику в отношении Украины? Нет.»