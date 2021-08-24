Израиль заявляет, что нанес авиаудары по целям ХАМАС после взрыва воздушного шара

Силы обороны Израиля В понедельник он объявил в Твиттере, что нанесла удары по объектам ХАМАС в Газы В ответ на предыдущую атаку с помощью зажигательного шара.

«Все лето ХАМАС запускал зажигательные шары из Газы в Израиль», – говорится в твите. «В ответ на возобновившиеся сегодня атаки ХАМАСа мы бомбили объект по производству оружия, площадку для запуска ракет и въезды в туннели в Газе», – добавил он.

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По его словам, забастовки произошли поздно вечером в понедельник и до утра вторника. “Джерузалем пост”. Газета сообщила, что военные самолеты нацелились на место размещения оружия в Хан-Юнисе и туннель в Джабалии.

Не было немедленной информации о жертвах или повреждениях после авиаудара. Газета сообщила, что в результате атаки воздушного шара произошло 10 пожаров.

Газета сообщила, что бомбардировки показали «растерянность и несостоятельность Израиля в отношении стойкости и стабильности нашего палестинского народа и нашего народа, а также наше сопротивление на грани неповиновения. Ставки оккупации потерпят неудачу, и мы продолжим». Бомбардировки только укрепят нашу решимость и настойчивость в борьбе за наши права ».

Израиль и ХАМАС – свирепые враги, которые вели четыре войны и бесчисленные стычки с тех пор, как исламистская военизированная группировка захватила контроль над сектором Газа в результате переворота 2007 года, через год после победы на выборах в Палестине.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате последнего раунда боевых действий в мае, 11-дневной войны до безрезультатного прекращения огня, в Газе погибли по меньшей мере 254 человека, в том числе 67 детей и 39 женщин. ХАМАС признал убийство 80 активистов. В Израиле погибли 12 мирных жителей, в том числе двое детей и один солдат.

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премьер-министр Нафтали Беннетт Лидер правых, который когда-то был главой администрации бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сказал, что подойдет воздушные атаки Так же серьезно, как если бы это были ракеты.

Ассошиэйтед Пресс способствовало подготовке этого отчета.