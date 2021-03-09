Индия начинает репатриацию более 150 беженцев рохинджа в Мьянму

Десятки представителей мусульманского меньшинства рохинджа сейчас находятся в изоляторе временного содержания в тюрьме Хира Нагар в Джамму. Они были идентифицированы после того, как местные власти провели биометрические и другие тесты на сотнях людей для проверки их личности.

«Кампания является частью учений по поиску иностранцев, живущих в Джамму без действительных документов», – сказал один из чиновников, который отказался назвать свое имя, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.

«Мы начали процесс депортации этих беженцев», – добавил чиновник.

В 2019 году правительство Индии разделило бывший штат Джамму и Кашмир на два федеральных округа, отменив его прежнюю ограниченную автономию и усилив контроль Нью-Дели над регионом с мусульманским большинством.