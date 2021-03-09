Индия начинает репатриацию более 150 беженцев рохинджа в Мьянму

Десятки представителей мусульманского меньшинства рохинджа сейчас находятся в изоляторе временного содержания в тюрьме Хира Нагар в Джамму. Они были идентифицированы после того, как местные власти провели биометрические и другие тесты на сотнях людей для проверки их личности.
«Кампания является частью учений по поиску иностранцев, живущих в Джамму без действительных документов», – сказал один из чиновников, который отказался назвать свое имя, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.
«Мы начали процесс депортации этих беженцев», – добавил чиновник.
В 2019 году правительство Индии разделило бывший штат Джамму и Кашмир на два федеральных округа, отменив его прежнюю ограниченную автономию и усилив контроль Нью-Дели над регионом с мусульманским большинством.
Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает рохинджа нелегальными иммигрантами и угрозой безопасности и распорядилось идентифицировать и депортировать тысячи из них, которые живут в рассредоточенных поселениях.
Вооруженные силы Мьянмы обвиняются в совершении злодеяний, включая массовые убийства и изнасилования мусульманского меньшинства, в результате чего почти миллион человек были вынуждены бежать. Большинство из них сейчас живут в ветхих лагерях беженцев на границе с Бангладеш. ООН рекомендовала предъявить высшим военным должностным лицам обвинения в геноциде.
Мьянма отрицает обвинения в геноциде и заявляет, что военные проводят законную кампанию по борьбе с повстанцами.
Но Индия отвергла позицию ООН о том, что депортация рохинджа нарушает принцип международного права о принудительном возвращении – возвращение беженцев в место, где они сталкиваются с опасностью.
Правительство Индии также утверждает, что Индия не подписала ни Конвенцию Организации Объединенных Наций о статусе беженцев, ни Протокол о статусе беженцев. В общей сложности 148 стран подписали одно из этих двух юридических соглашений, определяющих права беженцев и направленных на их защиту.
Рохинджа, проживающие в Джамму, заявили, что обеспокоены арестами по выходным и угрозами депортации.
«Мы вернемся, когда в нашу страну вернется мир», – сказала 28-летняя Софира. Она сказала, что ее дядя и брат были отправлены в центр заключения, оставив ее одну с детьми.
Другой беженец, 48-летний Садик, сказал, что члены его семьи также были арестованы. «Нам сообщили, что мы уезжаем», – сказал он. «Они забрали мать и отца .. Кто о них позаботится?»