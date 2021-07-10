История 1000 винтов и 60 тонн

Три космонавта на китае Его новая космическая станция Я только что выступил Первый выход страны в открытый космос, и они заняты формированием отряда для будущих экипажей.

Станция, известная как Тяньгун («Небесный дворец»), является визитной карточкой Китайского национального космического агентства, направленной на продвижение амбиций Китая по удержанию людей на орбите вокруг Земли в течение длительного периода времени.

При планировании с конца 1990-х годов основная единица станции Тяньгун, Тяньхэ («Небесная река» и старое китайское название Млечного Пути), Запущен 29 апреля.

Но это еще не закончено. Ян Люи, главный конструктор китайской программы пилотируемых космических полетов. Космонавты сказали «У вас есть много дел, которые нужно выполнить после того, как вы войдете в базовый блок. Что касается одних винтов, их нужно вывернуть».

Очень похоже на бывшую российскую космическую станцию я и Международная космическая станцияВесь проект слишком велик, чтобы вывести его на орбиту за один запуск.

Тяньхэ весом 22,5 тонны был выведен на орбиту на высоте 400 км над Землей в Ракета Long March-5B С космодрома Вэньчан на острове Хайнань, Китай. Для контекста, Long March-5B – это ракета большой грузоподъемности с межракетной тягой от SpaceX. Сокол 9 И Falcon Heavy.

29 апреля Китай запустил ракету Long March-5B с основным модулем китайской космической станции Tiangong. VCG / Visual China Group / Getty Images

Базовый блок содержит все необходимое для поддержания жизни людей в космосе. Это включает в себя:

системы жизнеобеспечения

кухня

Спальные и санитарные зоны

Управление электроэнергией

противопожарное оборудование

Чтобы помочь трем астронавтам в течение шестидневной рабочей недели, кухня в настоящее время хорошо укомплектована более чем 120 различными видами еды.

Базовый блок также оснащен стыковочными портами. Эти будущие модули, полеты космонавтов и роботизированные капсулы для пополнения грузов позволят стыковаться.

Чтобы подготовиться к Tiangong, Китай запустил две испытательные космические станции – Tiangong-1 и Tiangong-2.

Первый из них, спущенный на воду в 2011 году, несколько раз посещали китайские астронавты, которые тестировали процедуры стыковки с грузовыми кораблями. Но после закрытия станции в 2016 году CNSA потеряла с ней связь. Он не мог контролировать точку падения станции, что привело к огненное возвращение К земле, приземляться Критики возмущены в США.

Tiangong-2, запущенный в 2016 году, представлял собой испытательную станцию ​​с коротким сроком службы, предназначенную для оценки условий жизни на орбите, в том числе выращивать пищу и измерить уровни радиации. У этой станции был управляемый спуск, гореть Над Тихим океаном в 2019 году.

Tiangong, полностью собранный один раз. Базовый блок находится в центре, а по бокам прикреплены два лабораторных блока. Алехо Миранда / Shutterstock

Помимо базового блока, компактные модули нынешней космической станции Tiangong будут состоять из двух лабораторий, Mingtian («Небесные сны») и Wentian («Heavenly Quest»), запуск которых состоится в течение следующих нескольких лет. Конструкция каждой из этих лабораторных установок будет основана на установке Tiangong-2.

В отличие от Международной космической станции, где большая часть электроэнергии для всех блоков обеспечивается большими солнечными батареями на специально построенных мостах, каждый блок, запущенный в Тяньгуне, несет свою собственную солнечную батарею.

После завершения Tiangong будет весить более 60 тонн, сможет принимать трех астронавтов в течение продолжительных периодов времени в космосе и будет иметь потенциал для поддержки будущих выходов в открытый космос и научных экспериментов. Может быть установлен внутри компактных агрегатов или на складных стойках вне помещения.

Что ждет Тяньгун дальше?

Международное сотрудничество – важная часть проекта.

Например, космонавты из Европейского космического агентства тренироваться с Китайские астронавты выживают в океане. В случае, если астронавтам придется покинуть орбитальную космическую станцию ​​и быстро вернуться на Землю, высока вероятность, что они приземлятся в воде, и им нужно будет выжить до спасения.

Долгосрочная цель Европейского космического агентства в рамках этого обучения будет заключаться в том, чтобы однажды позволить астронавтам летать на борту китайских космических миссий.

За последнее время было проведено девять международных научных экспериментов. детерминант CNSA для установки на борт Tiangong в ближайшие годы. В агентство поступило 42 заявки из разных стран.

Среди отобранных, опыт включает: Полярный 2, датчик, предназначенный для изучения света от гамма-всплесков, которые являются одними из самых мощных во Вселенной.

Другой проект – Tumors in Space, проект, возглавляемый исследователями. в Норвегии который будет Смотря на Как микрогравитация и радиационная обстановка в космосе влияют на рост опухолей.

Мы надеемся, что невероятный успех Международной космической станции будет повторяться на станции Тяньгун, создав еще одну платформу для людей для длительного проживания на орбите. Нет сомнений в том, что опыт, полученный астронавтами, будет неоценим для планирования будущих исследований Луны и Марса.

В последнее время Россия и Китай Обнародована дорожная карта для Международной станции лунных исследований. Этот проект будет включать в себя несколько роботизированных орбитальных аппаратов и посадочных устройств и завершится созданием пилотируемого человеком исследовательского центра на лунной орбите или на поверхности.

В случае успеха этого проекта китайские и российские астронавты будут полагаться на Луну с 1930-х годов.

Тяньгун – один из заметных успехов китайской космической программы за последние годы. К ним относятся первая миссия по возвращению на Луну с 1970-х годов и государственная миссия Первый роботизированный десантный корабль На Марсе в комплекте с марсоходом, которому удалось высадился В мае этого года.

В новой космической гонке Китай явно является настоящим конкурентом.

Эта статья была размещена в беседе пользователем Гарет Дориан в Бирмингемском университете и Ян Уитакер В Университете Ноттингем Трент. Прочтите Ее оригинальная статьяе.