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Как советские детские книги стали предметом коллекционирования в Индии

15 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Когда ему было девять лет Или 10 лет, Девадатта Раджадхьякша прочитал книгу Приключения ДенизВиктор Драгонский. Раджадхьякша был очарован озорным маленьким Деннисом, который держал в карманах травяных змей, ящериц и лягушек, корчил рожи перед зеркалом, любил прыгать и прыгать. Изначально книга была написана на русском языке, но Раджадиакша читал ее на своем родном языке, маратхи, например: Дениз Чиа Джошти.

Раджадиакше сейчас за 40, а книга по-прежнему остается фаворитом. Раджадиакша, который сейчас работает бухгалтером в центральном индийском штате Махараштра, коллекционирует книги советских времен, переведенные на маратхи. Он активен в Группа в фейсбуке Отмечает, сохраняет и продвигает книги, которые он и его коллеги-любители книг Никхил Рани и Прасад Дешпанде выпустили документальный фильм О советских книгах на маратхи под названием Dhukyat Haravlele Laal Taare (Красные звезды потерялись в тумане). «Эти книги осветили наше детство», – говорит Раджадиакша. «В то время мы не знали, что они из Советского Союза, но их форма и дизайн делали их неотразимыми». Группа даже объединилась с индийским издателем Локвангмая Гриха, чтобы переиздать пять книг советской эпохи.

Девадатта Раджадхьякша и другие компиляторы просматривают используемые библиотеки в поисках переводов. Предоставлено Dhukyat Haravlele Laal Taare

Для индийцев, выросших в конце 1970-х, 1980-х и 1990-х годах, любовь к советской литературе является скрепляющей силой. Книги, переведенные из Советского Союза, были легко доступны и очень доступны на книжных ярмарках и выставках, организованных местными распространителями и книжными домами в маленьких и больших городах. По всей стране местные издатели, такие как Navakarnataka, распространяли на хинди копии всего, от русских классиков, таких как Горький, Чехов, Толстой и Пушкин, до популярных философских и научных книг, а также учебников по математике, физике, химии и т. инженерное дело. Ребята познакомились со старой Бабой Ягой и многими другими персонажами наглядно иллюстрированных детских сказок.

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Книги были обширными, но точное количество изданий определить сложно. По одной из оценок, ЦРУ внимательно следило за советской деятельностью в Индии в эпоху холодной войны. Советские издатели и партнеры-дистрибьюторы издали около 25 миллионов книг, журналов и публикаций в Индии ежегодно, в том числе некоторые материалы опубликованы на 13 языках, примечания к 1985 г. Оценка разведки ЦРУ.

Середжит Наир Группа <em> Миша </ em> На малаялам. “Width =” auto “data-kind =” article-image “id =” article-image-81798 “src =” https://assets.atlasobscura.com/article_images/lg/81798/image.jpg ” /><figcaption class=Srideth Nair Group для Миша На малаялам. Предоставлено Сриджит Наир

Такие издательства, как ИД «Прогресс» (PPH), «Мир», «Радуга» и небольшие издания наняли индийцев, чтобы они жили в Москве и переводили русские произведения. Один из них, Равиндра Расал, перевел книги на маратхи. Расал, который все еще живет в Москве, получил докторскую степень по русскому языку в Московском государственном университете и начал работать в компании «Мир» в 1983 году. Он работал с «Миром» и PPH до распада Советского Союза в 1991 году. В отличие от PPH, которая перевела советскую книгу на английский язык для в первый раз, не дойдя до версии на хинди, Мир перевел научно-фантастические книги на индийские языки прямо с русского, чтобы смысл не искажался при переводе. «Качество переведенных копий было очень высоким, – говорит Расал.

Сегодня онлайн-сообщества, такие как Раджадхьякша, который является его частью, работают над созданием цифровых архивов советских книг на таких языках, как малаялам, маратхи, хинди, тамильский, телугу, бенгали, урду и английский. Одна из самых старых групп находится в архиве Статьи Автором блоггера, известного как Da Mitr или The Mitr, что на хинди означает «друг». Индийский физик и преподаватель математики, блогер собирает советские книги более 25 лет. «Моя группа начинала с чтения Все о телескопе (Книга Павла Клошанцева по астрономии), когда мне было восемь или девять лет. В его коллекции сейчас около 800 книг советской эпохи, многие из которых были отсканированы, оцифрованы и загружены в Интернет-архив.

Некоторые коллекционеры вручную сканируют книги и делают их доступными в Интернете.
Некоторые коллекционеры вручную сканируют книги и делают их доступными в Интернете. Предоставлено Dhukyat Haravlele Laal Taare

В Интернете есть много других сообществ, большинство из которых были созданы в период с 2010 по 2013 год. Все они представляют собой увлеченные проекты, которыми руководят любители книг, которые посвящают свое свободное время изучению книг советской эпохи. Например, Сомнатх Дасгупта, инженер-химик из Западной Бенгалии, является сердцем и душой, стоящей за Место расположения И страница на фэйсбуке Посвящается оцифровке советских книг, переведенных на бенгальский язык. В Керале проф. Группа в фейсбуке Созданный Саджидом Латифом (преподавателем университета, который изучает английский язык и также пишет готические страшилки под псевдонимом Мария Роуз), он посвящен русским книгам на языке малаялам. Часто эти группы хранят одни и те же истории, переведенные на несколько языков. Любимая книга Александра Раскина Когда мой папа был маленьким мальчикомНапример, это Папа Жакон Чото На бенгальском и Ашнт Валаам На малаялам.

В своем отчете за 1985 год ЦРУ утверждало, что публикация книг была для России способом создания «возможностей влияния» в Индии и проведения пропагандистской кампании. Но Джессика Бахман, историк из Вашингтонского университета, изучавшая индо-советские культурные и литературные взаимодействия с 1950-х по 1990-е годы, говорит, что издательские усилия не ограничивались только распространением эмоций. «Обмен происходил по политическим и идеологическим мотивам, но были и другие мотивы, которые также были переплетены, например, торговля», – говорит Бахман. «Небольшой процент книг содержит антиамериканскую и антикапиталистическую пропаганду, но количество детских книг, технических и научных книг, научно-популярных книг и русских классических книг намного превышает количество пропагандистских». Более того, советские книги познакомили индийских читателей с незнакомыми макетами, в том числе с офсетной печатью, когда текст и изображения разделяют страницу. После обретения Индией независимости отсутствие бумаги означало, что книги были невероятно дорогими. «Советский Союз предоставил доступные материалы для чтения», – добавляет Бахман.

Многие читатели почувствовали личную связь с переводами. Дипа Басти считал советские книги и журналы детским способом общения с другими культурами и людьми. Это был двусторонний разговор: детский журнал МишаИздание «Правды» включало раздел переписки, где юные читатели могли оставлять свои адреса и обмениваться сообщениями с детьми в Советском Союзе. У Бхастхи было два русских друга по переписке, и они обнаружили, что одному из них нравятся фильмы Болливуда, что было, как эпизод 99% не видно Он объясняет, я предлагал Передышка от решительного реализма советского искусства того времени. Сейчас Басти писательница и считает, что книги определили ее карьерный путь.

Тот же сборник рассказов Николая Радлова, переведенный на маратхи, малаялам, гуджарати и английский язык.
Тот же сборник рассказов Николая Радлова, переведенный на маратхи, малаялам, гуджарати и английский язык. Предоставлено Девадатта Раджадхьякша

Эта связь с советской культурой означала, что некоторые читатели были полностью потрясены распадом Советского Союза. Среджит Наир, которому в то время было 10 лет, чувствовал себя опустошенным. «По моей щеке текут слезы», – вспоминал он. «Я чувствовал, что весь мой мир подходит к концу». Советский Союз казался удобным и защищающим присутствием. Мне очень понравились русские оригинальные детские книги на малаялам, которые я прочитала. Каждый месяц я ждал, пока почта получит мой экземпляр Миши и меня переправят в чудесные далекие страны, где рыбы могли разговаривать, лягушки рассказывали сказки, а лошади прыгали через крепостные стены, на которых ехали отважные князья », – говорит он. прекратилось после распада Советского Союза. Движимый этими воспоминаниями, Наир теперь собирает учебники и учебники советской эпохи.

Также наслаждайтесь научной литературой, относящейся к советским временам, такой как книги по инженерным наукам, математике и т. Д. Культовый статус в Индии. Эти размеры нравятся студентам, которые пытаются сдать вступительные экзамены по инженерии, что, как известно, сложно сдать в индийских технологических институтах.

Местные издательства иногда перепечатывают переводы детских книг на русский язык и детскую классику, но качество часто бледнеет по сравнению с оригинальными изданиями. Подать для публикации в Москве Сделайте многие книги свободными от авторских прав и предоставьте читателям ссылки на публикации в общественном достоянии. Это хорошая новость для читателей, которые пытаются восстановить связь со своими более простыми детскими днями, поскольку они могут путешествовать по миру на страницах книги.

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