Камила Валеева, российская сноубордистка, дала положительный результат на запрещенное вещество.

Российское антидопинговое агентство ненадолго отстранило Валиеву после того, как лаборатория в Стокгольме сообщила о провале теста во вторник, на следующий день после командного зачета, но быстро сняло отстранение. МОК обжалует это решение, и ожидается, что Спортивный арбитражный суд ускорит слушание по этому вопросу.

Тайгарт назвал это «крайней неэффективностью», поскольку лаборатории потребовалось больше месяца, чтобы сообщить о результатах теста Валиевой, и сказал, что Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство, управляющие лабораторией в Стокгольме, должно было ускорить результат по мере приближения цикла Олимпийских игр. Он сказал, что для них было особенно важно сообщить о допинг-пробе, потому что в последнее время в фигурном катании доминируют российские женщины.

«Это душераздирающе, потому что этого не должно было случиться и не должно было случиться», — сказал Тиггарт.

Олимпийский комитет России выступил с заявлением в защиту Валеевой и ее участия в Играх. Комиссия заявила, что она прошла допинг-тесты до и после 25 декабря и на Играх, и что рассматриваемый положительный тест не должен относиться к ее ситуации в Пекине.

По словам Тайгарта, если бы Валиева приняла триметазидин по рекомендации врача, ей пришлось бы заполнить документы, прежде чем пройти тестирование на препарат, и в настоящее время ее право на участие не оспаривается. Если бы она использовала его для повышения производительности — возможно, для выносливости или восстановления — это могло бы помочь ей оторваться от земли после того, как она прыгнула в очень сложную физическую рутину, что она делает так легко.

В фигурном катании повышение выносливости принесет пользу спортсменам, поскольку им будет легче выполнять многократные прыжки, особенно во второй половине их программы. До трех прыжков, совершенных во втором тайме, начисляется 10-процентная премия.

DEA, вероятно, в первую очередь рассмотрит, как наркотик попал в организм Валиевой, тем более что она несовершеннолетняя. Ее тренеры или другие лица, сопровождавшие ее, обнаружили, что употребление запрещенного препарата может привести к наказанию в соответствии с антидопинговыми правилами.

Кроме того, любое лицо, замешанное в сговоре спортсменов с допингом или допинговой схеме, может быть привлечено к уголовной ответственности в Соединенных Штатах в соответствии с законом 2019 года, принятым в отношении спонсируемого Россией допинга на Зимних играх 2014 года.