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Капсула SpaceX разбросана, и 4 астронавта возвращаются с космической станции

16 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Четвертая длительная группа астронавтов SpaceX на Международной космической станции (МКС) благополучно вернулась на Землю в пятницу, приземлившись в Атлантическом океане недалеко от Флориды после почти шести месяцев поисков на борту орбитальной станции.

Капсула SpaceX Crew Dragon, получившая название Freedom, с тремя американскими астронавтами из НАСА и итальянским коллегой из Европейского космического агентства на борту спрыгнула с парашютом в море по завершении пятичасового самостоятельного полета с Международной космической станции.

Приводнение при ясном небе примерно в 16:55 по восточному поясному времени (20:55 по Гринвичу) транслировалось в прямом эфире совместной веб-трансляцией НАСА и SpaceX.

Freedom начал свое пребывание на орбите 27 апреля. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джилл Линдгрен, 49 лет, американцы Джессика Уоткинс, 34 года, и Боб Хайнс, 47 лет, а также 45-летняя итальянка Саманта Кристофоретти, которая была руководителем миссии Международной космической станции. . Уоткинс стала первой афроамериканкой, присоединившейся к долгосрочной миссии на Международной космической станции.

Менее чем за час команды спасателей подняли обожженный экипаж Crew Dragon на спасательный корабль, а затем открыли боковой люк капсулы и помогли четырем астронавтам сделать первый вдох свежего воздуха более чем за 24 недели.

Все еще одетые в свои бело-черные костюмы со шлемами, их сила и равновесие были разрушены после 170 дней невесомости, а команде из четырех человек помогали на специальных носилках, махая и показывая большие пальцы на камеры.

Среди тех, кого встретили на борту, была тезка корабля, ветеран-астронавт НАСА Меган Макартур.

Каждый из вернувшихся астронавтов должен был пройти плановое медицинское обследование на борту корабля, прежде чем его доставили обратно на вертолете во Флориду.

Пережигание, затем парашюты

Возвращение с орбиты произошло после огненного погружения обратно в атмосферу Земли, в результате чего образовалось тепло трения, в результате чего температура снаружи капсулы поднялась до 3500 градусов по Фаренгейту (1930 градусов по Цельсию).

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Два комплекта парашютов раскрылись над капсулой на заключительном этапе спуска, замедлив ее падение примерно до 15 миль в час (24 км / ч), прежде чем корабль упал в воды у Джексонвилля, Флорида.

По данным НАСА, за время своего пребывания на космической станции экипаж совершил 2720 оборотов вокруг Земли — примерно раз в 90 минут — пройдя около 72 миллионов миль (116 миллионов километров) в космосе.

Команда, получившая обозначение «Экипаж-4», является четвертой полной группой астронавтов дальнего действия, которая была запущена на Международную космическую станцию ​​компанией SpaceX с тех пор, как частная ракетная компания, основанная генеральным директором Tesla Inc. Элтоном Маском, начала летать с сотрудниками НАСА в мае 2020 года. . . .

Для большинства экипажей МКС их основная миссия была научно обоснованной и включала в себя десятки экспериментов и технических демонстраций.

Основные моменты включали исследования изменений в клетках человека, вызванных микрогравитацией, которые напоминают изменения, связанные со старением, и документирование влияния диетических улучшений на орбите на иммунную функцию, здоровье желудочно-кишечного тракта и показатели питания.

Они также участвовали в исследованиях поведения огня и топлива в невесомости, выращивая растения в жидких и аэробных материалах, а не в почве.

Их уход произошел через неделю после того, как на борт станции прибыла сменная команда, Экипаж-5 — российский космонавт, японский астронавт и два коллеги из НАСА, в том числе первая коренная американка на орбите.

Экипаж-5 останется на Международной космической станции вместе с двумя другими россиянами и третьим американцем, которые в сентябре участвовали в полете корабля «Союз» к Международной космической станции. Один из этих астронавтов, Сергей Прокофьев, принял командование Международной космической станцией от Кристофоретти перед тем, как покинуть Экипаж-4.

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Международная космическая станция, которая простирается на длину поля для американского футбола, постоянно используется с 2000 года и управляется американо-российским партнерством, в которое входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

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