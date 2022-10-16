Капсула SpaceX разбросана, и 4 астронавта возвращаются с космической станции

Четвертая длительная группа астронавтов SpaceX на Международной космической станции (МКС) благополучно вернулась на Землю в пятницу, приземлившись в Атлантическом океане недалеко от Флориды после почти шести месяцев поисков на борту орбитальной станции.

Капсула SpaceX Crew Dragon, получившая название Freedom, с тремя американскими астронавтами из НАСА и итальянским коллегой из Европейского космического агентства на борту спрыгнула с парашютом в море по завершении пятичасового самостоятельного полета с Международной космической станции.

Приводнение при ясном небе примерно в 16:55 по восточному поясному времени (20:55 по Гринвичу) транслировалось в прямом эфире совместной веб-трансляцией НАСА и SpaceX.

Freedom начал свое пребывание на орбите 27 апреля. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джилл Линдгрен, 49 лет, американцы Джессика Уоткинс, 34 года, и Боб Хайнс, 47 лет, а также 45-летняя итальянка Саманта Кристофоретти, которая была руководителем миссии Международной космической станции. . Уоткинс стала первой афроамериканкой, присоединившейся к долгосрочной миссии на Международной космической станции.

Менее чем за час команды спасателей подняли обожженный экипаж Crew Dragon на спасательный корабль, а затем открыли боковой люк капсулы и помогли четырем астронавтам сделать первый вдох свежего воздуха более чем за 24 недели.

Все еще одетые в свои бело-черные костюмы со шлемами, их сила и равновесие были разрушены после 170 дней невесомости, а команде из четырех человек помогали на специальных носилках, махая и показывая большие пальцы на камеры.

Среди тех, кого встретили на борту, была тезка корабля, ветеран-астронавт НАСА Меган Макартур.

Каждый из вернувшихся астронавтов должен был пройти плановое медицинское обследование на борту корабля, прежде чем его доставили обратно на вертолете во Флориду.

Пережигание, затем парашюты

Возвращение с орбиты произошло после огненного погружения обратно в атмосферу Земли, в результате чего образовалось тепло трения, в результате чего температура снаружи капсулы поднялась до 3500 градусов по Фаренгейту (1930 градусов по Цельсию).

Два комплекта парашютов раскрылись над капсулой на заключительном этапе спуска, замедлив ее падение примерно до 15 миль в час (24 км / ч), прежде чем корабль упал в воды у Джексонвилля, Флорида.

По данным НАСА, за время своего пребывания на космической станции экипаж совершил 2720 оборотов вокруг Земли — примерно раз в 90 минут — пройдя около 72 миллионов миль (116 миллионов километров) в космосе.

Команда, получившая обозначение «Экипаж-4», является четвертой полной группой астронавтов дальнего действия, которая была запущена на Международную космическую станцию ​​компанией SpaceX с тех пор, как частная ракетная компания, основанная генеральным директором Tesla Inc. Элтоном Маском, начала летать с сотрудниками НАСА в мае 2020 года. . . .

Для большинства экипажей МКС их основная миссия была научно обоснованной и включала в себя десятки экспериментов и технических демонстраций.

Основные моменты включали исследования изменений в клетках человека, вызванных микрогравитацией, которые напоминают изменения, связанные со старением, и документирование влияния диетических улучшений на орбите на иммунную функцию, здоровье желудочно-кишечного тракта и показатели питания.

Они также участвовали в исследованиях поведения огня и топлива в невесомости, выращивая растения в жидких и аэробных материалах, а не в почве.

Их уход произошел через неделю после того, как на борт станции прибыла сменная команда, Экипаж-5 — российский космонавт, японский астронавт и два коллеги из НАСА, в том числе первая коренная американка на орбите.

Экипаж-5 останется на Международной космической станции вместе с двумя другими россиянами и третьим американцем, которые в сентябре участвовали в полете корабля «Союз» к Международной космической станции. Один из этих астронавтов, Сергей Прокофьев, принял командование Международной космической станцией от Кристофоретти перед тем, как покинуть Экипаж-4.

Международная космическая станция, которая простирается на длину поля для американского футбола, постоянно используется с 2000 года и управляется американо-российским партнерством, в которое входят Канада, Япония и 11 европейских стран.