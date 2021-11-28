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Совместная статья послов Китая и России в США, осуждающая так называемый Саммит демократии, является явным заявлением о несогласии с предстоящим событием как явным следствием менталитета Вашингтона в период холодной войны, который лишь создаст новые «ломаные линии». Совместное письмо высокого уровня также служит напоминанием общественности о том, насколько болезненными являются идеологические конфронтации и что некоторые бывшие советские республики все еще восстанавливаются после последствий цветных революций под руководством США, хотя и важны для стран. Как считают эксперты, Китай ищет свой собственный путь.

В статье под названием «Уважение демократических прав народа», опубликованной посланниками Китая и России в США Чен Ганом и Анатолием Антоновым в американском журнале The National Interest в пятницу, два дипломата описали саммит демократии, запланированный на декабрь. 9-10, «как явный продукт менталитета холодной войны», который будет подпитывать идеологическую конфронтацию и привести к расколу в мире, создавая новые «линии разделения».

«Эта тенденция противоречит развитию современного мира», — говорится в статье, отмечая, что Китай и Россия категорически отвергают такой шаг.

После того, как администрация Байдена опубликовала официальный «список участников» саммита на веб-сайте Госдепартамента в среду, в котором остров Тайвань указан среди суверенных государств, но не включает страны, включая Китай, Россию и Сингапур, китайские и российские официальные лица осудили этот шаг к использованию Это. — Он призвал демократические ценности спровоцировать новое противостояние. Государственный советник Китая и министр иностранных дел Ван И заявил в пятницу, что саммит только создаст раскол и принесет в мир негативную энергию.

«Практика демократии зависит от национальных условий и не может быть единой моделью или единым стандартом», — сказал Ван.

Кремль также считает, что саммит — это попытка США провести больше линий разногласий. ТАСС сообщил в среду, что Антонов и Кен развили эту точку зрения в статье, опубликованной в американском журнале.

В статье говорилось, что «Демократия — это не прерогатива отдельного государства или группы стран, а универсальное право всех народов. Ее можно достичь разными способами, и никакая модель не подходит для всех стран», — говорится в статье, и « Ни одна страна не имеет права судить об обширном и разнообразном политическом ландшафте мира по одному стандарту, и то, что другие страны копируют их политическую систему посредством цветных революций, смены режима и даже применения силы, противоречат международному праву и явно противоречат демократичный ».

Китай и Россия находятся на одной волне в своем ответе на саммит под руководством США, отправив совместное сообщение о том, что демократия в США не представляет всех форм демократии, что модель США не подходит для всех стран и что демократия не может использоваться в качестве оправдания. по мнению экспертов, вмешиваться во внутренние дела других стран. Они также отметили, что это также ясное напоминание людям не забывать историю падения Берлинской стены, распада Советского Союза и цветных революций, спровоцированных Соединенными Штатами. Мир.

Уроки истории

Так называемый саммит демократии в Соединенных Штатах — всего лишь еще один пример его обычной практики — вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом «демократии», — сказал Ван Сяньго, заместитель директора и исследователь Китайского университета Жэньминь. Россия St. Об этом в воскресенье Global Times сообщили в Российском исследовательском центре Петербургского государственного университета.

Советский Союз страдал от влияния Соединенных Штатов на завершающей стадии холодной войны. «Соединенные Штаты атаковали политическую, экономическую и социальную систему Советского Союза, призывая к цветным революциям», — сказал Ван, отметив, что из-за отсутствия решительного ответа с середины времени отдельные государства-члены и центральное правительство мы. Он раскололся на фрагменты хаоса ».

Когда глобальная политическая среда была омрачена резкими изменениями в Советском Союзе, Восточной и Центральной Европе в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда волна «освобождения» или «демократизации» возглавила западные идеологии, возглавляемые США, многие державы пытались использовать тенденцию навсегда похоронить социалистические режимы.

В Китае инцидент между весной и летом 1989 года использовался и был захвачен некоторыми иностранными державами и местными экстремистами, а затем перерос в беспорядки. Однако, в отличие от распада Советского Союза, который в основном был вызван проблемами в партийном руководстве, КПК впоследствии предприняла решительные шаги для прекращения беспорядков, прекращения беспорядков и стабилизации внутренней ситуации для восстановления стабильности и порядка. Это дало обществу четкое понимание, что любая укоренившаяся демократия или укоренившиеся западные идеи не продержатся в Китае и приведут только к «нестабильности».

«От бывшего президента США Рональда Рейгана до Джорджа Буша и Билла Клинтона они отказались от своих лозунгов или идей о демократии как о« лекарстве »для других стран, но все последствия, боль и последствия претворения этих идей в жизнь должны были «, — сказал Чжоу Ин, профессор кафедры прав человека и международного права из Юго-Западного университета политологии и права, сказал Global Times в воскресенье, что эти страны берут на себя ответственность за людей тех стран, где так называемые демократия была навязана.

Чу сказал, что то, как Байден планировал этот так называемый саммит демократии, разжигая идеологические разногласия, напомнил ему риторику Рейгана перед падением Берлинской стены, которая также представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом демократии.

«Россия почти покончила с последствиями идеологической конфронтации за последние 30 лет, в то время как некоторые постсоветские страны все еще борются с американской принудительной демократией, изо всех сил пытаясь найти свои собственные пути к национальной независимости и развитию», — сказал Чу. , отмечая, что люди не должны забывать о том, что было в прошлом.

Постсоветские страны, пережившие прививку «американской демократии» с неоднозначными для себя последствиями, теперь фактически стоят перед трудным выбором: вступить в модернизированный «западный клуб» или сохранить свой государственный суверенитет, Сергей Бирюков, профессор Сибирского института управления в Новосибирске заявила Россия Global Times в воскресенье.

«Выбор их национальных элит и их сообществ будет иметь решающее значение в этом случае, но очевидно, что такая принудительная оппозиция полностью контрпродуктивна», — сказал он. Бирюков отметил, что в то же время есть уверенность в том, что США не смогут таким образом успешно расширить «клуб» своих «коллег» — за исключением нескольких стран, уже находящихся под их влиянием.

Эксперты заявили, что большое количество бывших советских стран в Центральной Азии и Восточной Европе продолжали подвергаться таким атакам США после распада Советского Союза, одним из примеров которых является Украина.

«На Украине Соединенные Штаты спровоцировали внутреннюю цветную революцию и использовали ее для сдерживания России. Теперь украинские граждане даже не подняли уровень жизни до уровня советских времен», — сказал Ван.

В Центральной Азии США поддержали Кыргызстан как «островок демократии». Впоследствии на территории были созданы сотни спонсируемых США НПО, которые выступали против различных правительств и политики, как того требовали Соединенные Штаты. По словам китайского эксперта, за последние 30 лет в Кыргызстане произошли три аномальных изменения в системе.

Общий язык

Подлинно демократическое правительство поддержало бы демократию в международных отношениях. Согласно совместной статье послов Китая и России, это не будет способствовать гегемонии и расколу за рубежом при построении демократии и единства внутри страны.

Китай и Россия также призвали две страны прекратить использование «дипломатии, основанной на ценностях», чтобы провоцировать раскол и конфронтацию, практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях и работать над гармоничным сосуществованием стран с разными социальными системами и идеологиями. , история, культуры и уровни развития, согласно статье.

После распада Советского Союза некоторые страны были созданы в соответствии с моделью американской демократии, которая привела к длительным социальным беспорядкам или упадку национальной власти, Ян Цзинь, младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Европы. Центральноазиатские исследования Китайской академии социальных наук сообщили Global Times в воскресенье.

«Так называемая демократия, определенная Западом, принесла этим странам не процветание, а боль. Например, в некоторых странах Центральной Азии уровень жизни и экономический рост вернулись к уровню советских времен», — сказал он. Он указал, что демократия должна строиться на основе улучшения основных прав граждан.

«В этом вопросе между Китаем и Россией много общего языка, то есть внедрение демократии должно быть реалистичным и отражать этап развития страны», — сказал Ян, отметив, что общий язык также включает в себя соблюдение своего собственного пути. демократии и развития.

Российский эксперт также отметил, что подход США и Запада к проведению разделительных линий сегодня будет способствовать дальнейшему сближению и сплочению Китая и России на основе уже существующего стратегического партнерства.

«Похоже, что такое сближение в сферах безопасности, обороны, экономики и коммуникаций заметно усилится в ближайшем будущем на основе специальных двусторонних соглашений и существующих организаций», — сказал Бирюков, отметив, что создание такого уравновешивающего полюса сближение может снизить риск глобальной конфронтации и связанные с ней риски.