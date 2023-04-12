Комментарии Макрона сбивают с толку высокопоставленного тайваньского чиновника

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о Тайване вызывают недоумение, сказал высокопоставленный тайваньский политик, задаваясь вопросом, не устарели ли основополагающие идеалы Франции свободы, равенства и братства.

Макрон в своем интервью во время поездки в Китай, которая должна была продемонстрировать европейское единство в отношении политики в отношении Китая, предостерег от вовлечения в кризис вокруг Тайваня, вызванный «американским ритмом и чрезмерной реакцией Китая».

Он также призвал Евросоюз снизить свою зависимость от США и стать «третьим полюсом» в мировых делах наряду с Вашингтоном и Пекином.

Спикер тайваньского парламента Юй Си-кун, написав в Facebook поздно вечером во вторник над скриншотом отчета о комментариях Макрона по Тайваню, поставил под сомнение приверженность Франции свободе.

Ссылаясь на официальный французский девиз «Свобода, равенство, братство», он писал: «Неужели «Свобода, равенство, братство» устарело?

«Можно ли игнорировать это, как только оно станет частью конституции? Или развитые демократии могут игнорировать жизнь и смерть людей в других странах?» Добавил вас, один из основателей правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня. «Действия президента Макрона, ведущей международной демократии, оставляют меня в недоумении».

Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с субботы после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из поездки в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Франция, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, на что претендует Китай, но имеет де-факто посольство в Тайбэе и присоединилась к другим союзникам США, подчеркивая необходимость мира в Тайваньском проливе.

Во вторник министерство иностранных дел Тайваня попыталось преуменьшить значение высказываний Макрона, хотя и заявило, что «приняло к сведению» то, что он сказал.

«Госдепартамент выражает благодарность Франции за то, что она неоднократно и на различных международных форумах выражала свою озабоченность по поводу мира и стабильности в Тайваньском проливе», в том числе, например, на недавнем саммите франко-британских лидеров, заявил официальный представитель Госдепа Джефф Лю сказал журналистам. Это продолжение твердой позиции и позиции Франции».

(Отчетность Бена Бланшара). Монтаж Джерри Дойла

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